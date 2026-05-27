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मुकेश अंबानी की रिलायंस ने 19 जून को बुलाई अहम बैठक, जियो IPO पर होगा ऐलान?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सालाना आम बैठक 19 जून, 2026 के लिए तय की है। यह सालाना आम बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब निवेशक जियो के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं।

मुकेश अंबानी की रिलायंस ने 19 जून को बुलाई अहम बैठक, जियो IPO पर होगा ऐलान?

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने अपनी 49वीं सालाना आम बैठक (AGM) का ऐलान कर दिया है। इस बैठक में जियो आईपीओ को लेकर कुछ अहम ऐलान होने की संभावना है। आइए बैठक और आईपीओ से जुड़े डिटेल जान लेते हैं।

कब है सालाना आम बैठक?

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सालाना आम बैठक 19 जून, 2026 के लिए तय की है। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह सालाना आम बैठक 19 जून को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरे ऑडियो-विजुअल तरीकों से होगी। इसके अलावा, रिलायंस ने वित्त वर्ष 2026 के लिए डिविडेंड पाने के हकदार शेयरहोल्डर्स को तय करने के लिए 5 जून की तारीख रिकॉर्ड डेट के तौर पर तय की है।

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आपको बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने इससे पहले मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 6 रुपये के डिविडेंड की सिफारिश की थी। अगर सालाना आम बैठक में इस डिविडेंड को मंजूरी मिल जाती है तो सात दिनों के अंदर इसका भुगतान कर दिया जाएगा। सालाना आम बैठक प्रस्तावों पर वोट देने के योग्य शेयरधारकों को तय करने के लिए 12 जून की तारीख कट-ऑफ डेट के तौर पर तय की गई है।

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यह सालाना आम बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब निवेशक जियो के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ दस्तावेज सेबी को जून के मध्य या आखिरी तक जमा कर दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने आकाश अंबानी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आकाश अंबानी को नौ अप्रैल 2026 से प्रभावी पांच वर्ष की अवधि के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

बता दें कि आकाश अंबानी अक्टूबर 2014 से जियो प्लेटफॉर्म्स की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम के निदेशक मंडल में शामिल हैं। जून 2022 में उन्हें रिलायंस जियो इन्फोकॉम का चेयरमैन बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी ने 2016 में सेवा शुरू होने के छह महीने से भी कम समय में 10 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ और 1.46 लाख करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया था।

रिलायंस के नतीजे

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इससे पहले मार्च तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में 13% की सालाना (YoY) गिरावट दर्ज की थी। यह प्रॉफिट पिछले साल के ₹19,407 करोड़ के मुकाबले घटकर ₹16,971 करोड़ रह गया था। इस तिमाही के दौरान परिचालन से होने वाली आय में 13% की बढ़ोतरी हुई और यह ₹2.98 लाख करोड़ तक पहुंच गई।

Deepak Kumar

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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