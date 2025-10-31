मुकेश अंबानी की रिलायंस को मूडीज ने दी रेटिंग, अब शेयर में होगी हलचल?
संक्षेप: मूडीज ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आउटलुक को स्थिर रखा है। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में रिलायंस की कर-पूर्व आय लगभग दो लाख करोड़ रुपये (23 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच जाएगी।
अमेरिका के रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के आउटलुक को स्थिर रखा है। इसके साथ ही मूडीज ने रिलायंस की लॉन्ग टर्म डिपॉजिटर्स और विदेशी मुद्रा में सीनियर अनसिक्योर डेब्ट रेटिंग को ‘बीएए2’ पर बरकरार रखा है। अब सोमवार को रिलायंस के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। रिलायंस के शेयर की बात करें तो इसकी कीमत 1497.80 रुपये है।
क्या कहा रेटिंग एजेंसी के अधिकारी ने?
रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में रिलायंस की कर-पूर्व आय लगभग दो लाख करोड़ रुपये (23 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच जाएगी। इसमें अगले दो वर्षों में तीन-चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी। मूडीज रेटिंग्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौस्तुभ चौबल ने कहा कि रिलायंस की बीएए2 रेटिंग की पुष्टि कंपनी की मजबूत साख को दर्शाती है। इसमें इसके बड़े पैमाने पर संचालन और तेल से लेकर रसायन, अपतटीय तेल और गैस, डिजिटल सेवाओं और संगठित खुदरा क्षेत्र में अग्रणी बाजार स्थिति शामिल है।
रिलायंस जियो का दबदबा
मूडीज के मुताबिक समूह की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो 50.6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ भारत के टेलीकॉम मार्केट में अग्रणी है। रिलायंस का खुदरा कारोबार भी बड़े पैमाने, विविध उत्पाद पेशकशों और विस्तारित क्षमताओं के साथ मजबूत स्थिति में है। मूडीज ने कहा कि मजबूत नकदी प्रवाह और पूंजी बाजारों तक पहुंच के कारण नकदी की स्थिति 'उत्कृष्ट' बनी हुई है। रिलायंस की रेटिंग भारत की सॉवरेन रेटिंग से एक पायदान ऊपर बनी हुई है।
रिलायंस के नतीजे
बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 9.6 प्रतिशत बढ़कर 18,165 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में रिलायंस का मुनाफा 16,563 करोड़ रुपये रहा था। सितंबर तिमाही में उसके दूरसंचार कारोबार की आय में 13 प्रतिशत और खुदरा कारोबार के लाभ में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने सितंबर तिमाही में 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,457 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। इस दौरान 229 नए स्टोर खुलने से इसके स्टोर की कुल संख्या 19,821 हो गई।