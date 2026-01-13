मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी का शेयर 10% टूटा, Q3 रिजल्ट से निवेशक निराश

संक्षेप: मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई वाली कंपनी का शेयर लोटस चॉकलेट (Lotus Chocolate) के शेयरों में आज 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं।

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई वाली कंपनी का शेयर लोटस चॉकलेट (Lotus Chocolate) के शेयरों में आज 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। बता दें, आज मंगलवार को लोटस चॉकलेट का शेयर गिरावट के साथ 720 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह स्टॉक 675 रुपये के लेवल पर आ गया है। स्टॉक मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर 9.71 प्रतिशत की गिरावट के साथ 678.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नेट प्रॉफिट 96% लुढ़का दिसंबर तिमाही के दौरान लोटस चॉकलेट का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 0.14 करोड़ रुपये रहा है। एक वित्त वर्ष पहले इसी तीसरी तिमाही में प्रॉफिट 3.72 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट 96 प्रतिशत गिरा है। ग्रॉस रेवन्यू में भी गिरावट है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 142.11 करोड़ रुपये है। बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ग्रॉस रेवन्यू 164.67 करोड़ रहा है।

दिसंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA 5.67 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर EBITDA 10 प्रतिशत लुढ़क गया है। एक साल पहले दिसंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA 6.29 करोड़ रुपये रहा था।

एक साल संघर्ष कर रहा है स्टॉक लोटस चॉकलेट का शेयर बीते एक साल में 47 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, दो साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 112 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 239 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में लोटस चॉकलेट का शेयर 3509 प्रतिशत बढ़ा है।

Trendlyne के डाटा के अनुसार कंपनी में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के पास 51 प्रतिशत हिस्सा है। इस कंपनी में पब्लिक के पास 27.90 प्रतिशत हिस्सा है।