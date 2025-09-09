Mukesh ambani led Jio Financial Services executes joint venture agreement with Allianz share focus मुकेश अंबानी की कंपनी की नए कारोबार में एंट्री, जानिए क्या है डील, फोकस में शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mukesh ambani led Jio Financial Services executes joint venture agreement with Allianz share focus

मुकेश अंबानी की कंपनी की नए कारोबार में एंट्री, जानिए क्या है डील, फोकस में शेयर

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 05:10 PM
मुकेश अंबानी की कंपनी की नए कारोबार में एंट्री, जानिए क्या है डील, फोकस में शेयर

Jio Financial Services: जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) ने मंगलवार को जानकारी दी कि कंपनी ने जर्मनी की Allianz के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित की है। इस नई कंपनी का नाम ‘एलियांज जियो रीइंश्योरेंस लिमिटेड’ (AJRL) रखा गया है। यह ज्वॉइंट वेंचर भारत में रीइंश्योरेंस (पुनर्बीमा) का कारोबार करेगा। रीइंश्योरेंस का मतलब है बीमा कंपनियों को बीमा उपलब्ध कराना, जिससे बड़े जोखिमों को बांटा और प्रबंधित किया जा सके।

कंपनी ने क्या कहा

जेएफएसएल ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी एजेआरएल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 25,000 इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सदस्यता के लिए 2.50 लाख रुपये का निवेश करेगी। एजेआरएल का गठन भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद किया गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से आठ सितंबर, 2025 को ईमेल से निगमन प्रमाणपत्र मिला। दोनों कंपनियों ने 18 जुलाई को 50:50 अनुपात वाले घरेलू पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम के गठन के लिए एक पक्का समझौता किया था।

कंपनी के शेयर

मंगलवार के कारोबार में जियो फाइनेंशियल का शेयर 0.32% गिरकर ₹310.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। हाल के दिनों में यह रिलायंस ग्रुप का शेयर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। पिछले 6 महीनों में इसने निवेशकों को 43% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन एक साल में यह 10% नीचे आया है।

जून तिमाही के नतीजे

जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3.8% सालाना बढ़कर ₹324.66 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹312.63 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू 46.6% सालाना उछलकर ₹612.46 करोड़ हो गई, जो पिछले साल जून तिमाही में ₹417.82 करोड़ थी। इस तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर ₹261 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह केवल ₹79.35 करोड़ था। कंपनी की कुल आय 48.2% बढ़कर ₹619.46 करोड़ पर पहुंच गई। वहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 52% सालाना बढ़कर ₹264.06 करोड़ हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹161.74 करोड़ थी।

