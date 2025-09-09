मुकेश अंबानी की कंपनी की नए कारोबार में एंट्री, जानिए क्या है डील, फोकस में शेयर

इस नई कंपनी का नाम ‘एलियांज जियो रीइंश्योरेंस लिमिटेड’ (AJRL) रखा गया है। यह ज्वॉइंट वेंचर भारत में रीइंश्योरेंस (पुनर्बीमा) का कारोबार करेगा। रीइंश्योरेंस का मतलब है बीमा कंपनियों को बीमा उपलब्ध कराना, जिससे बड़े जोखिमों को बांटा और प्रबंधित किया जा सके।

Jio Financial Services: जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) ने मंगलवार को जानकारी दी कि कंपनी ने जर्मनी की Allianz के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित की है। इस नई कंपनी का नाम ‘एलियांज जियो रीइंश्योरेंस लिमिटेड’ (AJRL) रखा गया है। यह ज्वॉइंट वेंचर भारत में रीइंश्योरेंस (पुनर्बीमा) का कारोबार करेगा। रीइंश्योरेंस का मतलब है बीमा कंपनियों को बीमा उपलब्ध कराना, जिससे बड़े जोखिमों को बांटा और प्रबंधित किया जा सके।

कंपनी ने क्या कहा जेएफएसएल ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी एजेआरएल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 25,000 इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सदस्यता के लिए 2.50 लाख रुपये का निवेश करेगी। एजेआरएल का गठन भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद किया गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से आठ सितंबर, 2025 को ईमेल से निगमन प्रमाणपत्र मिला। दोनों कंपनियों ने 18 जुलाई को 50:50 अनुपात वाले घरेलू पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम के गठन के लिए एक पक्का समझौता किया था।

कंपनी के शेयर मंगलवार के कारोबार में जियो फाइनेंशियल का शेयर 0.32% गिरकर ₹310.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। हाल के दिनों में यह रिलायंस ग्रुप का शेयर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। पिछले 6 महीनों में इसने निवेशकों को 43% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन एक साल में यह 10% नीचे आया है।