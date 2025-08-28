जियो फाइनेंशियल की AGM में डिविडेंड देने का ऐलान, कंपनी का ये भी है प्लान

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFSL) के ऑनलाइन सालाना आम बैठक यानी एजीएम में कई बड़े ऐलान हुए। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.50 रुपये डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

Jio Financial AGM: मुकेश अंबानी की कंपनी- जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFSL) के ऑनलाइन सालाना आम बैठक यानी एजीएम में कई बड़े ऐलान हुए। इनमें से एक बड़ा ऐलान डिविडेंड का था। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.50 रुपये डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर प्रमोटर्स को 15,825 करोड़ रुपये के प्रेफरेंशियल इश्यू को भी मंजूरी दी जोकि शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा।

क्या कहा कंपनी के अधिकारी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन केवी. कामथ ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5-7% दर से बढ़ रही है। युवा आबादी, बढ़ती आय, नीति-आधारित सुधार, मजबूत इंफ्रा और बड़े पैमाने पर रोजमर्रा के कामकाज डिजिटली करना इसकी बढ़ी वजह हैं। हाल के वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मजबूत डिजिटल इंफ्रा का निर्माण रहा है। ये प्लेटफॉर्म ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने में मदद कर रहे हैं, लाखों नए यूजर्स को औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में ला रहे हैं।

कंपनी के एमडी और सीईओ, हितेश सेठिया ने कहा कि हमारी योजना एक पूर्ण वित्तीय सेवा संस्थान बनने की है, जिसकी बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो। कंपनी विविध व्यवसायों का या तो विस्तार कर रही है या नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। हमारे बिजनेस की ताकत लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमही में कंसोलिडेटिड नेट इनकम में बिजनेस ऑपरेशन से आय 40 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है जोकि पिछले साल समान अवधि में 12 प्रतिशत पर थी।