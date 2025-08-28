mukesh ambani led jio financial services agm dividend and other announcment is here जियो फाइनेंशियल की AGM में डिविडेंड देने का ऐलान, कंपनी का ये भी है प्लान, Business Hindi News - Hindustan
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFSL) के ऑनलाइन सालाना आम बैठक यानी एजीएम में कई बड़े ऐलान हुए। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.50 रुपये डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 04:09 PM
Jio Financial AGM: मुकेश अंबानी की कंपनी- जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFSL) के ऑनलाइन सालाना आम बैठक यानी एजीएम में कई बड़े ऐलान हुए। इनमें से एक बड़ा ऐलान डिविडेंड का था। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.50 रुपये डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर प्रमोटर्स को 15,825 करोड़ रुपये के प्रेफरेंशियल इश्यू को भी मंजूरी दी जोकि शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन केवी. कामथ ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5-7% दर से बढ़ रही है। युवा आबादी, बढ़ती आय, नीति-आधारित सुधार, मजबूत इंफ्रा और बड़े पैमाने पर रोजमर्रा के कामकाज डिजिटली करना इसकी बढ़ी वजह हैं। हाल के वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मजबूत डिजिटल इंफ्रा का निर्माण रहा है। ये प्लेटफॉर्म ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने में मदद कर रहे हैं, लाखों नए यूजर्स को औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में ला रहे हैं।

कंपनी के एमडी और सीईओ, हितेश सेठिया ने कहा कि हमारी योजना एक पूर्ण वित्तीय सेवा संस्थान बनने की है, जिसकी बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो। कंपनी विविध व्यवसायों का या तो विस्तार कर रही है या नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। हमारे बिजनेस की ताकत लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमही में कंसोलिडेटिड नेट इनकम में बिजनेस ऑपरेशन से आय 40 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है जोकि पिछले साल समान अवधि में 12 प्रतिशत पर थी।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया कि जियो ब्लैकरॉक के म्यूचुअल फंड जैसे नए उत्पादों और टैक्स फाइलिंग व प्लानिंग जैसी सुविधाओं के लाइव होने के साथ ही यूजर्स की तादाद में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। कंपनी ने आने वाले महीनों में नए प्रोडक्ट लाने, पोर्टफोलियो का विस्तार करने और अग्रणी वित्तीय सेवा देने वाली अन्य कंपनियों के संग गठजोड़ का भी इशारा किया।

