15 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा यह पेनी शेयर, मुकेश अंबानी की कंपनी है प्रमोटर

Hathway Cable & Datacom share: शेयर बाजार में कई ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिसमें अरबपति मुकेश अंबानी की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक-हैथवे केबल एंड डाटाकॉम का है। इस कंपनी के शेयर की कीमत वर्तमान में 14.57 रुपये है। यह शेयर एक दिन पहले की क्लोजिंग 14.49 रुपये के मुकाबले 0.55% बढ़कर बंद हुआ। इस शेयर के 52 हफ्ते का लो 11.94 रुपये है। बता दें कि शेयर का अप्रैल 2025 में यह भाव था। सितंबर 2024 में 22.15 रुपये पर शेयर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

कंपनी की अहम बैठक हैथवे केबल एंड डाटाकॉम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आम बैठक का आयोजन 2 सितंबर को किया। इस बैठक में कंपनी ने बिजनेस अपडेट के बारे में बताया है। बता दें कि यह कंपनी मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह का हिस्सा है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की 75 फीसदी और पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी की है। प्रमोटर्स में जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है।

जून तिमाही के नतीजे हैथवे केबल ने जून 2025 तिमाही में ₹31.03 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में दर्ज ₹18.32 करोड़ से 68.92 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का परिचालन से राजस्व ₹530.30 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के ₹502.61 करोड़ से 5.55 प्रतिशत अधिक है। तिमाही के दौरान, कंपनी का कुल व्यय ₹527.95 करोड़ रहा। यह एक साल पहले इसी तिमाही के ₹503.14 करोड़ से 4.93 प्रतिशत अधिक है। तिमाही आधार पर कंपनी का परिचालन से राजस्व मार्च 2025 तिमाही में दर्ज ₹513.15 करोड़ से 3.4 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि, मुनाफा मार्च 2025 तिमाही में ₹34.8 करोड़ से 10.8 प्रतिशत कम रह गया।