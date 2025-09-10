mukesh ambani led alok industries share gain price below 20 rs india and us trade deal hint detail मुकेश अंबानी के इस शेयर को खरीदने की मची लूट, ₹20 से भी कम है भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़mukesh ambani led alok industries share gain price below 20 rs india and us trade deal hint detail

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 07:25 PM
Alok Industries share price: मुकेश अंबानी की कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर पेनी कैटेगरी में आते हैं। ऐसा ही एक पेनी शेयर-टेक्स्टाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज का है। कंपनी के शेयर में बुधवार को तूफानी तेजी देखी गई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को यह शेयर 18.12 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 4 पर्सेंट बढ़कर 19.34 रुपये तक पहुंच गया। अप्रैल 2025 में यह शेयर 13.90 रुपये के निचले स्तर पर आ गया था।

तेजी की वजह

भारत-अमेरिकी के बीच व्यापार वार्ता सफल होने की उम्मीद फिर से बंधने से बाजार में तेजी रही। इसका असर आलोक इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट दूर होने का संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के किसी सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी और वह आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत करने को उत्सुक हैं। इसके जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ‘एक्स’ पर लिखा कि दोनों देशों के बीच जारी बातचीत उनके बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं को सामने लाने का रास्ता साफ करेगी।

मुकेश अंबानी की कितनी हिस्सेदारी

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 फीसदी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी की है। रिलायंस के पास कंपनी के 40 फीसदी या 1,98,65,33,333 शेयर हैं। रिलायंस के ज्वाइंट वेंचर जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास 1,73,73,11,844 शेयर या 35 फीसदी हिस्सेदारी है।

कंपनी के बारे में

1986 में स्थापित आलोक इंडस्ट्रीज एक एकीकृत कपड़ा निर्माता है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कॉटन और पॉलिएस्टर, दोनों ही क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति है। कॉटन सेग्मेंट में कंपनी कताई से लेकर बुनाई, प्रोसेसिंग, तैयार कपड़े, चादरें, तौलिए और परिधानों तक एकीकृत है।जून तिमाही में आलोक इंडस्ट्रीज का नेट लॉस जून 2025 को समाप्त तिमाही में 171.56 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में 206.87 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। जून 2025 को समाप्त तिमाही में बिक्री 7.33% घटकर 932.49 करोड़ रुपये रह गई, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में 1006 करोड़ रुपये थी।

