मुकेश अंबानी के 17 रुपये वाले शेयर पर रखें नजर, गुरुवार का दिन कंपनी के लिए अहम
संक्षेप: टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर की बात करें तो 17.43 रुपये कीमत है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 1.40% बढ़कर बंद हुआ। दिसंबर 2024 में शेयर 24.55 रुपये पर था। अब कंपनी के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम है।
मुकेश अंबानी की कई कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और इनके शेयर की कीमत 50 रुपये से कम है। इसमें से एक शेयर टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज का भी है। इस कंपनी के लिए गुरुवार यानी 16 अक्टूबर का दिन काफी अहम है। आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों और इसके शेयर की कीमत क्या है।
क्या है शेयर की कीमत
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 17.43 रुपये कीमत है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 1.40% बढ़कर बंद हुआ। दिसंबर 2024 में शेयर 24.55 रुपये पर था। वहीं, अप्रैल 2025 में शेयर 13.90 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। यह दोनों भाव शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो है। पिछले एक साल में मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर ने निवेशकों को निगेटिव रिटर्न दिया है।
क्यों अहम है 16 अक्टूबर
आलोक इंडस्ट्रीज ने बीएसई को सूचित किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कंपनी 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा की जाएगी। यह बैठक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और आगामी कारोबारी रणनीति की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुकेश अंबानी की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी
आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो यह मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का ज्वाइंट वेंचर है। इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 फीसदी तो पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी की है। रिलायंस के पास कंपनी के 40 फीसदी या 1,98,65,33,333 शेयर हैं। वहीं, ज्वाइंट वेंचर जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास 1,73,73,11,844 शेयर या 35 फीसदी हिस्सेदारी है। बता दें कि यह कंपनी 1986 में वजूद मे आई थी। कॉटन और पॉलिएस्टर, दोनों ही क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति है।