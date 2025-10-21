₹17 पर आ गया मुकेश अंबानी की कंपनी का यह शेयर, ₹162 करोड़ का हुआ है घाटा
संक्षेप: कंपनी ने इस अवधि में अपने घाटे को कम किया है। ताजा तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस ₹162.38 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में दर्ज ₹262.10 करोड़ के नुकसान की तुलना में काफी कम है।
Alok Industries Ltd Share: मुकेश अंबानी की टेक्सटाइल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर सितंबर तिमाही के बाद लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर बीते सोमवार को 2% से अधिक गिरकर ₹17.18 पर बंद हुआ था। आज 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर शेयर बाजार बंद है। बता दें कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर 2025) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस अवधि में अपने घाटे को कम किया है। ताजा तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस ₹162.38 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में दर्ज ₹262.10 करोड़ के नुकसान की तुलना में काफी कम है।
राजस्व में बढ़ोतरी
कंपनी की ऑपरेशनल आय में 6.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की आय बढ़कर ₹941.09 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह ₹885.56 करोड़ रही थी। अलोक इंडस्ट्रीज का प्री-टैक्स लॉस (कर पूर्व नुकसान) भी घटकर ₹162.38 करोड़ रह गया है, जबकि एक वर्ष पहले यह ₹262.10 करोड़ था। स्टैंडअलोन आधार पर भी कंपनी के नतीजों में सुधार देखा गया है। अलोक इंडस्ट्रीज का नेट लॉस ₹201.97 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में दर्ज ₹260.60 करोड़ से कम है। वहीं, ऑपरेशनल राजस्व 5.66 प्रतिशत बढ़कर ₹901.19 करोड़ पर पहुंच गया।
कंपनी का कारोबार
अलोक इंडस्ट्रीज एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, जो कॉटन और पॉलिएस्टर वैल्यू चेन दोनों में कार्यरत है। कंपनी वस्त्र निर्माण, मेंडिंग, पैकिंग आदि गतिविधियों में संलग्न है और इसके ग्राहक प्रमुख वैश्विक रिटेलर्स, ब्रांड्स, परिधान निर्माता और ट्रेडर्स हैं।