मुकेश अंबानी के ज्वाइंट वेंचर का फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च, ₹500 से कर सकते हैं निवेश

जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपना इक्विटी फंड जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च कर दिया है। यह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) और ब्लैकरॉक के बीच 50:50 ज्वाइंट वेंचर है। जियो फाइनेंशियल की बात हो तो यह मुकेश अंबानी का वेंचर है।

जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपना इक्विटी फंड जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च कर दिया है। इस न्यू फंड ऑफर (NFO) में मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025 तक निवेश किया जा सकता है। बता दें कि जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) और ब्लैकरॉक के बीच 50:50 ज्वाइंट वेंचर है। जियो फाइनेंशियल की बात हो तो यह मुकेश अंबानी का वेंचर है।

न्यूनतम 500 रुपये निवेश इस योजना में कोई निकासी शुल्क नहीं लगता है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की एकमुश्त या स्विच-इन अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि कोई भी अतिरिक्त योगदान 1 रुपये के गुणकों में होना चाहिए। एसआईपी में कम से कम 500 रुपये प्रति किस्त, 1 रुपये की किस्त में, न्यूनतम छह किश्तों की प्रतिबद्धता के साथ, निवेश करना होता है।

SAE अप्रोच यह फंड ब्लैकरॉक के सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटीज (SAE) अप्रोच पर आधारित है। ब्लैकरॉक का सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटीज (SAE) अप्रोच बिग डेटा, एडवांस्ड एनालिटिक्स और विशेषज्ञों के अनुभव का इस्तेमाल करता है, ताकि निवेशक को बेहतर सलाह दी जा सके। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सोशल मीडिया की बातचीत से लेकर सैटेलाइट डाटा तक की जानकारियों को निवेश से जुड़ी उपयोगी जानकारी में बदलती है।

स्कीम का मकसद इस स्कीम का उद्देश्य निवेश के जरिए लंबी अवधि में पूंजी में बढ़ोतरी करना है। इसके लिए यह इक्विटी और इक्विटी से जुड़े विकल्‍पों में निवेश करेगा, वो भी अलग-अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन (लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप) में। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि स्कीम अपना निवेश उद्देश्य पूरी तरह से हासिल कर पाए।

अधिकारियों ने क्या कहा? जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) ऋषि कोहली ने कहा- यह हमारा पहला एक्टिव इक्विटी फंड है, जिसमें ब्लैकरॉक की खास सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी (SAE) अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है। SAE की मदद से यह फंड लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, वह भी अनुशासित निवेश प्रक्रिया और रिस्क फ्रेमवर्क के तहत, जो मार्केट साइकिल में भी स्थिर रहे।