₹350 तक जा सकता है मुकेश अंबानी की कंपनी का यह शेयर! आज फोकस में शेयर

संक्षेप: एनालिस्ट्स का अनुमान है कि कंपनी के म्यूचुअल फंड और बीमा कारोबार अभी विस्तार के चरण में हैं, लेकिन संचालन क्षमता में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि, नई तकनीक में निवेश और नए उत्पाद लॉन्च के चलते मुनाफा स्थिर रह सकता है।

Jio Financial Services Share: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर सुबह सपाट शुरुआत के साथ खुले और 311.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। बता दें कि कंपनी के जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे आज जारी होने हैं और बाजार में उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इस तिमाही में स्थिर और संतुलित प्रदर्शन करेगी।

नतीजों से पहले बाजार की उम्मीदें बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने लेंडिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट्स सेगमेंट में निरंतर वृद्धि दिखा सकती है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के अनुसार, 'जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की दूसरी तिमाही का प्रदर्शन स्थिर रहने की संभावना है। कंपनी के उपभोक्ता और व्यापारी ऋण पोर्टफोलियो में मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसका श्रेय रिलायंस के डिजिटल और रिटेल इकोसिस्टम के गहरे एकीकरण को जाता है।' उन्होंने आगे कहा कि कंपनी का पेमेंट्स बिजनेस (JioPay और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) स्थिर लेनदेन वॉल्यूम के साथ लचीलापन दिखा सकता है। हालांकि फिनटेक सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मार्जिन विस्तार सीमित रह सकता है।

लाभ और एसेट क्वालिटी पर दृष्टिकोण एनालिस्ट्स का अनुमान है कि कंपनी के म्यूचुअल फंड और बीमा कारोबार अभी विस्तार के चरण में हैं, लेकिन संचालन क्षमता में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि, नई तकनीक में निवेश और नए उत्पाद लॉन्च के चलते मुनाफा स्थिर रह सकता है। सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि जियो फाइनेंशियल की एसेट क्वालिटी मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो डिजिटल अंडरराइटिंग और सावधानीपूर्ण जोखिम नीति पर आधारित है।

क्या है टारगेट प्राइस चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया के अनुसार, 'जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर तकनीकी चार्ट पर पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। स्टॉक को ₹305 पर मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए निवेशक इसे होल्ड रखें और Q2 नतीजों के बाद ₹330 से ₹350 तक की तेजी की उम्मीद कर सकते हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि नए निवेशक वर्तमान स्तर (₹313 के आसपास) पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप-लॉस ₹305 पर बनाए रखें।