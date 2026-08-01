मुकेश अंबानी की चर्चित कंपनी देगी डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान
मुख्य बातें
- मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निवेशकों को डिविडेंड देगी
- इसके लिए सोमवार, 10 अगस्त को रिकॉर्ड डेट के तौर पर तय किया गया है
Jio Financial Services share: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFSL) फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए निवेशकों को डिविडेंड देगी। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है।
रिकॉर्ड डेट का ऐलान
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर (हर एक की फेस वैल्यू ₹10) ₹0.60 का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके लिए सोमवार, 10 अगस्त को रिकॉर्ड डेट के तौर पर तय किया है। डिविडेंड पाने के हकदार बनने के लिए निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदने होंगे।
इसका मतलब है कि T+1 सेटलमेंट साइकल के तहत, 10 अगस्त या उसके बाद स्टॉक खरीदने वाले निवेशक डिविडेंड पाने के हकदार नहीं होंगे। कंपनी ने कहा कि फाइनल डिविडेंड का पेमेंट एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के सात दिनों के अंदर हकदार शेयरहोल्डर्स को किया जाएगा। कंपनी ने बुधवार, 19 अगस्त 2026 को कट-ऑफ डेट के तौर पर भी तय किया है।
कंपनी ने तिमाही के दौरान ₹509 करोड़ की डिविडेंड इनकम भी दर्ज की। हालांकि, ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट, कर्मचारियों पर होने वाले खर्च और दूसरे ऑपरेटिंग खर्चों की वजह से कुल खर्च सालाना आधार पर 291% बढ़कर ₹991 करोड़ हो गया। वहीं, मजबूत इनकम ग्रोथ की वजह से प्री-प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट (PPOP) सालाना आधार पर 38% बढ़कर ₹505 करोड़ हो गया।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने FY27 की पहली तिमाही में ₹830 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹832 करोड़ के मुकाबले 156% अधिक है। मार्च तिमाही के ₹272 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले इस तिमाही में 205% बढ़ा है। ऑपरेशन से होने वाली कमाई पिछली तिमाही के ₹612 करोड़ से बढ़कर ₹2,004 करोड़ हो गई, जो 223% की बढ़ोतरी है।
मुकेश अंबानी की यह कंपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट बैंकिंग, पेमेंट एग्रीगेटर और गेटवे सर्विसेज के अलावा एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी की सब्सिडयरी इकाइयों जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन स्तर पर मुनाफा हासिल किया है।
शेयर का परफॉर्मेंस
अब सोमवार को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। लगातार दो महीनों तक दबाव में रहने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में जुलाई में रिकवरी आई और ये 9% बढ़कर ₹256.45 पर बंद हुए। रिकवरी के बावजूद शेयर अब भी अपने हालिया हाई से लगभग 13% नीचे है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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