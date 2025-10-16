मुकेश अंबानी की इस कंपनी को ₹695 करोड़ मुनाफा, शेयर पर रखें नजर
मुकेश अंबानी की कंपनी- जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.9% बढ़कर 695 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह 689 करोड़ रुपये था। अब इस कंपनी के शेयर में हलचल की उम्मीद है।
राजस्व कितना रहा?
तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 981 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 693 करोड़ रुपये से 41% अधिक है। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर प्रॉफिट 114% बढ़ा जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह 325 करोड़ रुपये था। इसी तरह, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर कंपनी का राजस्व 60% बढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जून तिमाही में यह 612 करोड़ रुपये था। सितंबर तिमाही में जियो फाइनेंशियल की ब्याज आय 392 करोड़ रुपये रही जबकि Q1FY26 में 363 करोड़ रुपये थी।
इनकम में किसका कितना हिस्सा?
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का दूसरी तिमाही में व्यावसायिक संचालन से नेट इनकम का हिस्सा 52% रहा, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 14% था। कंपनी की जियो क्रेडिट, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस सहित सभी व्यावसायिक क्षेत्रों से आय से बढ़ रही है। जियो क्रेडिट लिमिटेड (जेसीएल) ने ₹14,712 करोड़ की प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) की सूचना दी, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही की तुलना में 12 गुना अधिक है।
जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने ₹15,980 करोड़ का एयूएम दर्ज किया, जिसमें सक्रिय रूप से प्रबंधित फ्लेक्सी कैप फंड के लिए इसके पहले एनएफओ ने ₹1,550 करोड़ का निवेश जुटाया। एसेट मैनेजमेंट व्यवसाय ने अपने कस्टमर बेस को 150+ संस्थागत और 635,000+ खुदरा निवेशकों तक बढ़ा दिया।
शेयर की कीमत
सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर 312.10 रुपये पर था। यह एक दिन पहले के मुकाबले 0.18% गिरकर बंद हुआ। अब शुक्रवार को एक बार फिर निवेशकों की नजर इस शेयर पर रहेगी।