Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mukesh ambani hint investor where invest money gold silver or stocks what says on bank saving
स्टॉक मार्केट, बैंक या सोना-चांदी… कहां पैसा लगाना बेहतर, मुकेश अंबानी ने बताया

स्टॉक मार्केट, बैंक या सोना-चांदी… कहां पैसा लगाना बेहतर, मुकेश अंबानी ने बताया

संक्षेप:

अब लोग बैंकों में बचत करने की बजाए शेयर बाजार में निवेश को तवज्जो दे रहे हैं। मुकेश अंबानी ने भी इस पैटर्न को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। अंबानी के मुताबिक बचत को यदि पूंजी बाजार में निवेश किया जाए तो इससे न केवल परिवारों की संपत्ति बढ़ेगी बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति मिलेगी।

Feb 04, 2026 07:44 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीते कुछ साल से लोगों के निवेश का पैटर्न बदला है। अब लोग बैंकों में बचत करने की बजाए शेयर बाजार में निवेश को तवज्जो दे रहे हैं। अरबपति मुकेश अंबानी ने भी इस पैटर्न को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि यह दौर देश की युवा पीढ़ी के लिए निवेश का एक बहुत बड़ा अवसर होगा। उन्होंने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से बचत करने वालों का देश रहा है लेकिन अब समय है कि लोग निवेश करके देश के आगे बढ़ने का फायदा उठाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोना-चांदी नहीं, कैपिटल मार्केट में निवेश पर जोर

मुकेश अंबानी ने कहा- सोने जैसी फिजिकल एसेट्स के प्रति देश की पुरानी पसंद ने प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन को रोक रखा है। पिछले साल भारत ने लगभग $60 बिलियन का सोना और $10-15 बिलियन की चांदी इम्पोर्ट को इंपोर्ट किया था। इसमें से ज्यादातर का इस्तेमाल प्रोडक्टिव तरीके से नहीं किया जाता बल्कि इसे बचत के रूप में रखा जाता है। हालांकि, सोना और चांदी देश की आर्थिक ग्रोथ में सीधे तौर पर हिस्सा लेने में ज्यादा मदद नहीं करते। अंबानी ने कहा कि अगर हम भारतीय बचत करने वालों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से भारतीय कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मना पाते हैं, तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घरों में पड़े पैसे को ऐसे एसेट्स से हटाकर इक्विटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने का अच्छा मौका है। अंबानी के अनुसार आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए इन्वेस्ट करना अभी भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट तक आसान पहुंच भारत की युवा पीढ़ी की बेसिक मांग होनी चाहिए। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने Jio के जरिए भारत के टेलीकॉम और इंटरनेट सेक्टर को बदल दिया। यही तरीका इन्वेस्टिंग को सबके लिए आसान बना सकता है और लाखों लोगों को कैपिटल मार्केट में ला सकता है।

बैंक अकाउंट में रखे पैसे पर क्या बोले?

उन्होंने ट्रेडिशनल सेविंग्स और मार्केट-लिंक्ड इन्वेस्टमेंट के बीच भी साफ फर्क बताया। अंबानी ने कहा कि बैंक अकाउंट में रखा पैसा समय के साथ ज्यादा नहीं बढ़ता, जबकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया पैसा सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा लेता है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, कंपनियां बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है और कैपिटल मार्केट उस प्रोग्रेस को दिखाते हैं लेकिन तभी जब घर के लोग उनमें इन्वेस्ट करें।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,