स्टॉक मार्केट, बैंक या सोना-चांदी… कहां पैसा लगाना बेहतर, मुकेश अंबानी ने बताया
अब लोग बैंकों में बचत करने की बजाए शेयर बाजार में निवेश को तवज्जो दे रहे हैं। मुकेश अंबानी ने भी इस पैटर्न को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। अंबानी के मुताबिक बचत को यदि पूंजी बाजार में निवेश किया जाए तो इससे न केवल परिवारों की संपत्ति बढ़ेगी बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति मिलेगी।
बीते कुछ साल से लोगों के निवेश का पैटर्न बदला है। अब लोग बैंकों में बचत करने की बजाए शेयर बाजार में निवेश को तवज्जो दे रहे हैं। अरबपति मुकेश अंबानी ने भी इस पैटर्न को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि यह दौर देश की युवा पीढ़ी के लिए निवेश का एक बहुत बड़ा अवसर होगा। उन्होंने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से बचत करने वालों का देश रहा है लेकिन अब समय है कि लोग निवेश करके देश के आगे बढ़ने का फायदा उठाएं।
सोना-चांदी नहीं, कैपिटल मार्केट में निवेश पर जोर
मुकेश अंबानी ने कहा- सोने जैसी फिजिकल एसेट्स के प्रति देश की पुरानी पसंद ने प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन को रोक रखा है। पिछले साल भारत ने लगभग $60 बिलियन का सोना और $10-15 बिलियन की चांदी इम्पोर्ट को इंपोर्ट किया था। इसमें से ज्यादातर का इस्तेमाल प्रोडक्टिव तरीके से नहीं किया जाता बल्कि इसे बचत के रूप में रखा जाता है। हालांकि, सोना और चांदी देश की आर्थिक ग्रोथ में सीधे तौर पर हिस्सा लेने में ज्यादा मदद नहीं करते। अंबानी ने कहा कि अगर हम भारतीय बचत करने वालों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से भारतीय कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मना पाते हैं, तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घरों में पड़े पैसे को ऐसे एसेट्स से हटाकर इक्विटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने का अच्छा मौका है। अंबानी के अनुसार आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए इन्वेस्ट करना अभी भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट तक आसान पहुंच भारत की युवा पीढ़ी की बेसिक मांग होनी चाहिए। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने Jio के जरिए भारत के टेलीकॉम और इंटरनेट सेक्टर को बदल दिया। यही तरीका इन्वेस्टिंग को सबके लिए आसान बना सकता है और लाखों लोगों को कैपिटल मार्केट में ला सकता है।
बैंक अकाउंट में रखे पैसे पर क्या बोले?
उन्होंने ट्रेडिशनल सेविंग्स और मार्केट-लिंक्ड इन्वेस्टमेंट के बीच भी साफ फर्क बताया। अंबानी ने कहा कि बैंक अकाउंट में रखा पैसा समय के साथ ज्यादा नहीं बढ़ता, जबकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया पैसा सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा लेता है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, कंपनियां बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है और कैपिटल मार्केट उस प्रोग्रेस को दिखाते हैं लेकिन तभी जब घर के लोग उनमें इन्वेस्ट करें।