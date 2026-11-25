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Mukesh ambani companies stock: वैसे तो शेयर बाजार में मुकेश अंबानी की कई कंपनियां लिस्ट हैं लेकिन इनमें चुनिंदा कंपनियों के शेयर की ज्यादा चर्चा होती रहती है। ये कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो प्लेटफॉर्म्स हैं। आज इन कंपनियों के शेयर परफॉर्मेंस और एक्सपर्ट की राय के बारे में जान लेते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो मार्केट कैप के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को यह शेयर 1402.65 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। हालांकि, शेयर की क्लोजिंग लाल निशान पर 1392 रुपये के स्तर पर हुई। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की बात करें तो दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए। बुधवार को जियो फाइनेंशियल के शेयर 222.80 रुपये पर बंद हुए। एक दिन पहले के मुकाबले बीएसई पर शेयर में 1.46% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की बात करें तो 2 पर्सेंट से ज्यादा उछला और भाव 1396.90 रुपये पर रहा।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? स्टॉक मार्केट के जानकारों के अनुसार, मौजूदा मार्केट वैल्यूएशन पर रिलायंस ग्रुप के तीनों शेयर खरीदारी के लिए अच्छे विकल्प हैं। हालांकि, अगर कोई निवेशक कम जोखिम लेना चाहता है तो उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद जियो प्लेटफॉर्म्स और फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखना चाहिए। वहीं, जो निवेशक ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, उन्हें जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर दांव लगाना सही रहेगा।

अविनाश मेंटर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर ने कहा, "रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के दौरान कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर मजबूत सालाना ग्रोथ दर्ज की है। गोरक्षकर ने कहा कि बाजार को रिलायंस इंडस्ट्रीज से तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों की उम्मीद है। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स के वित्तीय नतीजों पर बात करते हुए अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह, जियो प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। यह नए ग्राहकों के जुड़ने से संभव हो पाया है, जिससे कुल यूजर बेस बढ़कर 542.4 मिलियन हो गया है और प्रति यूजर औसत रेवेन्यू (ARPU) बढ़कर 218.8 रुपये तक पहुंच गया है।"

गोरक्षकर ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स का नेट कर्ज भी घटकर 8,800 करोड़ रुपये रह गया है। उम्मीद है कि अगले तिमाही में यह कर्ज और कम हो जाएगा या शून्य भी हो सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की बात करें तो अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि इस कंपनी का कामकाज तेजी से बढ़ रहा है लेकिन कॉर्पोरेट स्तर की कुछ हलचलों का असर इसके मुनाफे पर पड़ा है। फंडामेंटल नजरिए से कौन सा शेयर बेहतर है, इस पर अविनाश गोरक्षकर ने कहा, "रिलायंस ग्रुप के तीनों शेयर पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं। लेकिन जब इन तीनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो यह निवेशक की रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।"

शेयर टारगेट प्राइस चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगाड़िया ने कहा कि 1390 रुपये के स्तर को पार करने पर, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 1460 रुपये तक जा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर सुमीत बगड़िया ने कहा कि टेक्निकल चार्ट पर RIL के शेयर मजबूत दिख रहे हैं। यह निकट भविष्य में 1460 रुपये तक जा सकता है। इसलिए, नए निवेशक मौजूदा स्तर पर खरीदारी शुरू कर सकते हैं जबकि मौजूदा निवेशक 1460 रुपये के टारगेट के लिए मौजूदा बाजार भाव पर और शेयर खरीद सकते हैं।