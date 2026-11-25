कम जोखिम या ज्यादा रिटर्न, मुकेश अंबानी की किस कंपनी के शेयर पर लगाएं दांव?
मुख्य बातें
- रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो बुधवार को यह शेयर 1402.65 रुपये तक गया था
- यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है
- जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की बात करें तो दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए
Mukesh ambani companies stock: वैसे तो शेयर बाजार में मुकेश अंबानी की कई कंपनियां लिस्ट हैं लेकिन इनमें चुनिंदा कंपनियों के शेयर की ज्यादा चर्चा होती रहती है। ये कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो प्लेटफॉर्म्स हैं। आज इन कंपनियों के शेयर परफॉर्मेंस और एक्सपर्ट की राय के बारे में जान लेते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो मार्केट कैप के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को यह शेयर 1402.65 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। हालांकि, शेयर की क्लोजिंग लाल निशान पर 1392 रुपये के स्तर पर हुई। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की बात करें तो दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए। बुधवार को जियो फाइनेंशियल के शेयर 222.80 रुपये पर बंद हुए। एक दिन पहले के मुकाबले बीएसई पर शेयर में 1.46% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की बात करें तो 2 पर्सेंट से ज्यादा उछला और भाव 1396.90 रुपये पर रहा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
स्टॉक मार्केट के जानकारों के अनुसार, मौजूदा मार्केट वैल्यूएशन पर रिलायंस ग्रुप के तीनों शेयर खरीदारी के लिए अच्छे विकल्प हैं। हालांकि, अगर कोई निवेशक कम जोखिम लेना चाहता है तो उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद जियो प्लेटफॉर्म्स और फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखना चाहिए। वहीं, जो निवेशक ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, उन्हें जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर दांव लगाना सही रहेगा।
अविनाश मेंटर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर ने कहा, "रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के दौरान कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर मजबूत सालाना ग्रोथ दर्ज की है। गोरक्षकर ने कहा कि बाजार को रिलायंस इंडस्ट्रीज से तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों की उम्मीद है। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स के वित्तीय नतीजों पर बात करते हुए अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह, जियो प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। यह नए ग्राहकों के जुड़ने से संभव हो पाया है, जिससे कुल यूजर बेस बढ़कर 542.4 मिलियन हो गया है और प्रति यूजर औसत रेवेन्यू (ARPU) बढ़कर 218.8 रुपये तक पहुंच गया है।"
गोरक्षकर ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स का नेट कर्ज भी घटकर 8,800 करोड़ रुपये रह गया है। उम्मीद है कि अगले तिमाही में यह कर्ज और कम हो जाएगा या शून्य भी हो सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की बात करें तो अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि इस कंपनी का कामकाज तेजी से बढ़ रहा है लेकिन कॉर्पोरेट स्तर की कुछ हलचलों का असर इसके मुनाफे पर पड़ा है। फंडामेंटल नजरिए से कौन सा शेयर बेहतर है, इस पर अविनाश गोरक्षकर ने कहा, "रिलायंस ग्रुप के तीनों शेयर पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं। लेकिन जब इन तीनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो यह निवेशक की रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।"
शेयर टारगेट प्राइस
चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगाड़िया ने कहा कि 1390 रुपये के स्तर को पार करने पर, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 1460 रुपये तक जा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर सुमीत बगड़िया ने कहा कि टेक्निकल चार्ट पर RIL के शेयर मजबूत दिख रहे हैं। यह निकट भविष्य में 1460 रुपये तक जा सकता है। इसलिए, नए निवेशक मौजूदा स्तर पर खरीदारी शुरू कर सकते हैं जबकि मौजूदा निवेशक 1460 रुपये के टारगेट के लिए मौजूदा बाजार भाव पर और शेयर खरीद सकते हैं।
हालांकि, RIL के शेयरों में कोई भी पोजीशन रखते समय 1310 रुपये पर एक सख्त स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अनुमान है कि निकट भविष्य में 260 रुपये प्रति शेयर तक जा सकता है। इसलिए, नए निवेशक खरीदारी शुरू कर सकते हैं, जबकि मौजूदा शेयरधारकों को अपने पास शेयर बनाए रखने चाहिए और 260 रुपये के टारगेट के लिए 210 रुपये पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें