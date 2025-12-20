मुकेश अंबानी के ₹16 वाले शेयर ने लगाई दौड़, इस खबर के बाद खरीदने की मची है लूट
Alok industries share price: बीते शुक्रवार को मुकेश अंबानी की कंपनी-आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को तूफानी तेजी देखी गई। शेयर में यह तेजी कंपनी की ओर से किए गए एक ऐलान के बाद आई। दरअसल, आलोक इंडस्ट्रीज ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनी से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में बताया कि उसकी स्टेप-डाउन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आलोक इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल लिमिटेड ने 16 दिसंबर 2025 को CRESCON के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट (SPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत आलोक इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली इकाई मिलेटा को बेचने का फैसला किया है।
मिलेटा की इक्विटी CRESCON को बेचने की योजना
इस सौदे के तहत मिलेटा की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी CRESCON को बेची जाएगी। बिक्री के बदले कंपनी को कुल 5,58,825 यूरो की नकद राशि प्राप्त होगी। यह लेन-देन पूरी तरह नकद आधार पर किया जा रहा है और सौदे के पूरा होते ही मिलेटा आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी नहीं रहेगी। कंपनी के मुताबिक, यह कदम उसकी वैश्विक संरचना को सरल बनाने और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों से बाहर निकलने की रणनीति का हिस्सा है। इस डील से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने मुख्य कारोबार को मजबूत करने और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कर सकती है। आलोक इंडस्ट्रीज ने यह भी स्पष्ट किया है कि शेयर बिक्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलेटा से जुड़ी सभी गतिविधियां नए खरीदार के नियंत्रण में आ जाएंगी। कंपनी ने इस सौदे को लेकर निवेशकों और बाजार को समय रहते जानकारी दी है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की अटकलों से बचा जा सके।
शेयर की कीमत
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 15.66 रुपये की क्लोजिंग के मुकाबले 3 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 16.14 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। शुक्रवार को शेयर 2.36% बढ़कर 16.03 रुपये पर बंद हुआ। जुलाई 2025 में यह शेयर 23.50 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में शेयर 13.90 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।