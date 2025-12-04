इतिहास रचने की तैयारी में मुकेश अंबानी, आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा IPO
Reliance Jio IPO: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपनी डिजिटल सेवाओं वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (JPL) को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की तैयारी तेज कर दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने आईपीओ के लिए शुरुआती ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जियो देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी बन चुकी है और इसके 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हालांकि रिलायंस की ओर से इस रिपोर्ट पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
क्या है डिटेल
रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस बैंकर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रही है ताकि ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को जल्द से जल्द बाजार नियामक सेबी के पास फाइल किया जा सके। बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया नई आईपीओ नियमों के लागू होने के बाद ही आगे बढ़ेगी। सेबी ने हाल ही में बड़े आकार की कंपनियों के लिए आईपीओ में न्यूनतम हिस्सेदारी बेचने की सीमा घटाकर 2.5% करने की मंजूरी दी है, हालांकि ये नियम अभी लागू नहीं हुए हैं।
अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ
ब्लूमबर्ग की पिछली रिपोर्टों में दावा किया गया था कि बैंकर्स ने जियो का क़रीब 170 अरब डॉलर का वैल्यूएशन सुझाया है। अगर जियो इस उच्चतम वैल्यूएशन पर 2.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला करती है, तो कंपनी लगभग 4.3 अरब डॉलर (करीब ₹36,000 करोड़) जुटा सकती है। यह राशि भारत के किसी भी पिछले आईपीओ से काफी ज्यादा होगी और मौजूदा मार्केट दिग्गज भारती एयरटेल के वैल्यूएशन के लगभग बराबर है।
फिलहाल चर्चाएं जारी हैं और अंतिम फैसला आने में समय लग सकता है। खुद मुकेश अंबानी ने इस साल अगस्त में कहा था कि जियो की लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में हो सकती है। अगर यह आईपीओ आता है, तो यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑफर होगा, जिसने फिलहाल ह्यूंदै मोटर इंडिया के पिछले साल के $3.3 बिलियन (₹27,000 करोड़) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा।