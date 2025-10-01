Mukesh Ambani beats Gautam Adani to reclaim Indias richest shahrukh khan also in list मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर शख्स, लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, Business Hindi News - Hindustan
मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर शख्स, लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल

मुंबई भारत के अरबपतियों का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है, जिसमें 451 एंट्रीज हैं, इसके बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु का स्थान है। सेक्टर के हिसाब से, फार्मास्युटिकल्स में 137 एंट्रीज के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स (132) और केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स (125) हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:48 PM
मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर शख्स, लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल

Hurun Rich List 2025: भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की 14वीं एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में मुकेश अंबानी और उनका परिवार फिर से देश के सबसे अमीर बनकर टॉप स्थान पर आ गए हैं। उनकी कुल संपत्ति इस साल ₹9.55 लाख करोड़ आंकी गई है। इस सूची को M3M इंडिया और हुरुन अनुसंधान संस्थान ने मिलकर जारी किया है। गौतम अडानी और उनका परिवार दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति ₹8.15 लाख करोड़ है।

लिस्ट में नई एंट्री

इस साल की सूची में नई एंट्री भी देखने को मिली है। रौशनी नादर मल्होत्रा और उनका परिवार पहली बार शीर्ष तीन में शामिल हुए हैं, कुल संपत्ति ₹2.84 लाख करोड़, और वे भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि “नई एंट्रीज भारत की संपत्ति की तस्वीर को बदल रही हैं।”

भारत में अरबपतियों की तेजी से बढ़ती संख्या

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब 350 से अधिक अरबपति हैं, जो 13 साल पहले सूची के शुरुआत के समय से छह गुना वृद्धि है। सभी शामिल अरबपतियों की कुल संपत्ति ₹167 लाख करोड़ है, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग आधा हिस्सा है।

युवा और नई पीढ़ी के अरबपति

युवा संपत्ति निर्माता भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। अरविंद श्रीनिवास, 31 वर्ष, Perplexity के संस्थापक, इस साल भारत के सबसे युवा अरबपति बने, जिनकी कुल संपत्ति ₹21,190 करोड़ है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए, जिनकी कुल संपत्ति ₹12,490 करोड़ आंकी गई है। संपत्ति में बढ़ोतरी के मामले में इस साल निरज बजाज और उनके परिवार ने सबसे बड़ी कुल संपत्ति वृद्धि दर्ज की, और ₹69,875 करोड़ जोड़कर ₹2.33 लाख करोड़ तक पहुंच गए।

मुंबई अरबपतियों का सबसे बड़ा केंद्र

महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी

इस वर्ष की सूची में 101 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 26 डॉलर अरबपति हैं। कुल मिलाकर, सेल्फ-मेड लोग भारत में संपत्ति सृजन के मुख्य चालक बने हुए हैं, सूची में 66% लोग खुद की मेहनत से संपत्ति बनाने वाले हैं, और 74% नई एंट्रीज ने अपनी संपत्ति खुद बनाई है।

