मुकेश अंबानी ने किया नई कंपनी का ऐलान, जानिए क्या है कारोबार
मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में नई कंपनी का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी द्वारा भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की घोषणा की गई है।
Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 03:02 PM
Reliance AGM 2025: मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में नई कंपनी का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने एजीएम में नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी - रिलायंस इंटेलिजेंस की घोषणा की। इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2 पर्सेंट तक की गिरावट दर्ज की गई है।
मुकेश अंबानी ने क्या कहा
रिलायंस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडियरी कंपनी ‘रिलायंस इंटेलिजेंस’ स्थापित करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा, 'मुझे गर्व है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही रिलायंस के डीप-टेक बिजनेस में बदलने की ओर है। इस एजेंडे को और भी अधिक फोकस और गति प्रदान करने के लिए आज मुझे रिलायंस इंटेलिजेंस नामक एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन की घोषणा करते हुए अधिक खुशी और सम्मान का अनुभव हो रहा है।
