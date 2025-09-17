अंबानी के आलोक इंडस्ट्रीज समेत टेक्सटाइल शेयरों में अचानक उछाल, समझें वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और उनके 75वें जन्मदिन से पहले उन्हें शुभकामनाएं दीं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है। इस वजह से मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज समेत टेक्सटाइल शेयरों की डिमांड बढ़ गई है।

भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार भी रिकवरी मोड में लौट रहा है। इस पॉजिटिव माहौल के बीच टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर पर दांव लगाने वालों की होड़ सी मच गई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर लगभग 7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 835 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। वेलस्पन लिविंग के शेयर भी लगभग 7 प्रतिशत बढ़कर 132.50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार करते नजर आए। इसके अलावा मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर भी ग्रीन जोन में थे। बता दें कि आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर की वर्तमान कीमत 20 रुपये से भी कम है। बुधवार को ट्रेडिंग के दौरान शेयर 19.15 रुपये तक गया। इस कंपनी में मुकेश अंबानी की रिलायंस ज्वाइंट वेंचर के जरिए हिस्सेदार है।

इन शेयरों में भी तेजी इसके अलावा पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज और अरविंद के शेयरों में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इंडो काउंट इंडस्ट्रीज और के.पी.आर. मिल के शेयरों में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रेमंड के शेयर भी ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे थे।

भारत-अमेरिका के बीच नरमी हाल के दिनों में भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ सुधार देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। बता दें कि वाशिंगटन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था।