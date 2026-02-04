Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़mukesh ambani alok industries and other textile stocks jump extend rally on trade deal and budget announcment
पॉजिटिव खबरों ने बदला इस सेक्टर का माहौल, अंबानी के ₹16 वाले शेयर की भी डिमांड

पॉजिटिव खबरों ने बदला इस सेक्टर का माहौल, अंबानी के ₹16 वाले शेयर की भी डिमांड

संक्षेप:

अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान और बजट में मिले तोहफे के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों की चमक बढ़ गई है। मुकेश अंबानी की टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज शेयर में 2 पर्सेंट से ज्यादा उछाल आया और भाव 16.92 रुपये तक जा पहुंचा।

Feb 04, 2026 05:53 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान और बजट में मिले तोहफे के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों की चमक बढ़ गई है। इस सेक्टर के छोटे-बड़े, लगभग हर शेयर ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से एक शेयर मुकेश अंबानी की टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज भी है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को इस शेयर में 2 पर्सेंट से ज्यादा उछाल आया और भाव 16.92 रुपये तक जा पहुंचा। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 1.80% बढ़कर 16.37 रुपये पर पहुंच गया। बता दें कि आलोक इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 फीसदी है। रिलायंस के पास कंपनी के 40 फीसदी या 1,98,65,33,333 शेयर हैं। कंपनी की बात करें तो कॉटन और पॉलिएस्टर, दोनों ही क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दूसरी टेक्स्टाइल कंपनियों के शेयर

इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज के शेयर भी 20% चढ़कर ₹343 पर पहुंच गए। इससे पहले यह शेयर अपर सर्किट में बंद हुआ था। फेज थ्री के शेयरों में भी 20% की तेजी दर्ज की गई और यह ₹529.90 तक पहुंच गया। पर्ल ग्लोबल 10%, ट्राइडेंट 4.5%, वेलस्पन लिविंग 4.3% और केपीआर मिल 2.5% की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कुछ चुनिंदा टेक्सटाइल और परिधान कंपनियों को बेहतर ट्रेड माहौल का सबसे बड़ा लाभार्थी बताया है। इनमें रेमंड लाइफस्टाइल, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, वेलस्पन लिविंग और गोकलदास एक्सपोर्ट्स शामिल हैं। ब्रोकरेज की मानें तो इनकी 65% से 90% तक की आय अमेरिका से आती है। इसके अलावा काइटेक्स गारमेंट्स की करीब 90% आय अमेरिका से जुड़ी है।

क्यों पॉजिटिव बना माहौल?

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम शुल्क लगेगा। पहले यह 25 प्रतिशत था। अमेरिका से राहत के अलावा जनवरी में भारत–यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने भी टेक्स्टाइल सेक्टर को मजबूत सहारा दिया है। इस समझौते के तहत टेक्सटाइल और परिधान उत्पादों पर टैरिफ 12% से घटाकर शून्य किए जाने की उम्मीद है, जिससे यूरोपीय बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

बता दें कि भारत फिलहाल वैश्विक स्तर पर शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक देशों में शामिल है और वैश्विक टेक्सटाइल व परिधान निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 4% है। बीते दिनों इस सेक्टर के लिए बजट में भी अहम ऐलान हुए, जिसमें एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके तहत राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,