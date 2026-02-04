पॉजिटिव खबरों ने बदला इस सेक्टर का माहौल, अंबानी के ₹16 वाले शेयर की भी डिमांड
अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान और बजट में मिले तोहफे के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों की चमक बढ़ गई है। इस सेक्टर के छोटे-बड़े, लगभग हर शेयर ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से एक शेयर मुकेश अंबानी की टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज भी है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को इस शेयर में 2 पर्सेंट से ज्यादा उछाल आया और भाव 16.92 रुपये तक जा पहुंचा। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 1.80% बढ़कर 16.37 रुपये पर पहुंच गया। बता दें कि आलोक इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 फीसदी है। रिलायंस के पास कंपनी के 40 फीसदी या 1,98,65,33,333 शेयर हैं। कंपनी की बात करें तो कॉटन और पॉलिएस्टर, दोनों ही क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति है।
दूसरी टेक्स्टाइल कंपनियों के शेयर
इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज के शेयर भी 20% चढ़कर ₹343 पर पहुंच गए। इससे पहले यह शेयर अपर सर्किट में बंद हुआ था। फेज थ्री के शेयरों में भी 20% की तेजी दर्ज की गई और यह ₹529.90 तक पहुंच गया। पर्ल ग्लोबल 10%, ट्राइडेंट 4.5%, वेलस्पन लिविंग 4.3% और केपीआर मिल 2.5% की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए।
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कुछ चुनिंदा टेक्सटाइल और परिधान कंपनियों को बेहतर ट्रेड माहौल का सबसे बड़ा लाभार्थी बताया है। इनमें रेमंड लाइफस्टाइल, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, वेलस्पन लिविंग और गोकलदास एक्सपोर्ट्स शामिल हैं। ब्रोकरेज की मानें तो इनकी 65% से 90% तक की आय अमेरिका से आती है। इसके अलावा काइटेक्स गारमेंट्स की करीब 90% आय अमेरिका से जुड़ी है।
क्यों पॉजिटिव बना माहौल?
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम शुल्क लगेगा। पहले यह 25 प्रतिशत था। अमेरिका से राहत के अलावा जनवरी में भारत–यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने भी टेक्स्टाइल सेक्टर को मजबूत सहारा दिया है। इस समझौते के तहत टेक्सटाइल और परिधान उत्पादों पर टैरिफ 12% से घटाकर शून्य किए जाने की उम्मीद है, जिससे यूरोपीय बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
बता दें कि भारत फिलहाल वैश्विक स्तर पर शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक देशों में शामिल है और वैश्विक टेक्सटाइल व परिधान निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 4% है। बीते दिनों इस सेक्टर के लिए बजट में भी अहम ऐलान हुए, जिसमें एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके तहत राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।