मुकेश अंबानी की दौलत में एक दिन में ₹52 हजार करोड़ का उछाल, बने सबसे ज्यादा दौलत कमाने वाले अरबपति
मुख्य बातें
- फोर्ब्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी की संपत्ति 7.85 फीसदी बढ़कर 88.8 अरब डॉलर पहुंच गई
- इस बढ़ोतरी के साथ वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 23वें नंबर पर आ गए हैं
- वहीं, भारत के दूसरे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी 79.12 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 26वें स्थान पर हैं
Mukesh Ambani Net Worth: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दौलत में आज सोमवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तूफानी तेजी का फायदा सीधे उनकी नेटवर्थ पर पड़ा। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक, 2 नवंबर को मुकेश अंबानी की संपत्ति में एक ही दिन में 6.3 अरब डॉलर यानी करीब 52 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे ज्यादा दौलत कमाने वाले अरबपति बन गए।
अंबानी की संपत्ति 7.85 फीसदी बढ़ी
फोर्ब्स की लिस्ट में अंबानी की संपत्ति 7.85 फीसदी बढ़कर 88.8 अरब डॉलर पहुंच गई। इस बढ़ोतरी के साथ वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 23वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं, भारत के दूसरे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी 79.12 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 26वें स्थान पर हैं। यानी मुकेश अंबानी ने अमीरी के मामले में अडानी को पीछे छोड़ दिया है।
एक दिन में सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी दौलत?
फोर्ब्स की ताजा लिस्ट में मुकेश अंबानी सबसे बड़े वेल्थ गेनर रहे। उनके बाद स्पेन के रिटेल कारोबारी अमानसियो ओर्टेगा का नंबर आया, जिनकी संपत्ति में 1.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। वहीं, चीन के झोंग शानशान की दौलत 1.5 अरब डॉलर बढ़ी। इस तरह अंबानी की एक दिन की कमाई बाकी अरबपतियों के मुकाबले काफी ज्यादा रही।
रिलायंस के शेयरों में 11.6% की तूफानी तेजी
मुकेश अंबानी की संपत्ति में इस भारी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तेजी रही। सोमवार को कंपनी के शेयर करीब 11.6 फीसदी उछल गए। यह पिछले छह साल से ज्यादा समय में शेयर का सबसे शानदार कारोबारी सेशन रहा। खास बात यह रही कि शेयर दिन के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी 50 के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में शामिल रहा। दरअसल, कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रहे। रिलायंस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 40.6 फीसदी बढ़कर 25,548 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार में बेहतर प्रदर्शन के साथ जियो के मुनाफे में बढ़ोतरी ने नतीजों को मजबूती दी।
जियो और रिफाइनिंग कारोबार से मिला सहारा
तिमाही के दौरान रिलायंस के रिफाइनिंग कारोबार की कोर कमाई में 68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स की कोर कमाई 16.6 फीसदी बढ़ी। इन मजबूत नतीजों से निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बढ़ा। हालांकि, रिटेल कारोबार की कमाई पर अभी दबाव बना हुआ है।
AI सेक्टर में 110 अरब डॉलर निवेश की तैयारी
रिलायंस इंडस्ट्रीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के सेक्टर में भी बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रही है। फोर्ब्स के मुताबिक, मुकेश अंबानी ने अगले सात साल में देशभर में AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 110 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है। बता दें कि रिलायंस की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने 1966 में एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी के रूप में की थी। आज कंपनी तेल, गैस, टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई क्षेत्रों में कारोबार कर रही है। अब कंपनी का फोकस डिजिटल सर्विसेज और AI जैसे नए सेक्टर्स पर भी है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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