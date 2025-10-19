Hindustan Hindi News
Muhurat Trading timing 2025: दिवाली के दिन खुला रहेगा शेयर बाजार, मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम में हुआ बदलाव

संक्षेप: Muhurat Trading timing 2025: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। लेकिन इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं होगी। इसकी वजह बीएसई और एनएसई में दिवाली की छुट्टी की तारीख का अलग होना है।

Sun, 19 Oct 2025 08:31 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Muhurat Trading timing 2025: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। लेकिन इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं होगी। इसकी वजह बीएसई और एनएसई में दिवाली की छुट्टी की तारीख का अलग होना है। हर बार की तरह इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। पहले की तरह इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग शाम के बजाय दोपहर में होगी।

दिवाली के दिन खुला रहेगा शेयर बाजार

देश भर में दिवाली का त्योहार सोमवार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। घरेलू शेयर बाजारों में इस दिन सामान्य कारोबार दिनों की तरह ही ट्रेडिंग होगी। यानी मार्केट 9 बजे से 3.30 बजे तक सोमवार को खुला रहेगा। वहीं, बीएसई और एनएसई के कैलेंडर में दिवाली का त्योहार 21 अक्टूबर को है। जिसकी वजह से इस दिन शेयर बाजार रोजाना की तरह नहीं खुलेगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग 2025: समय और तारीख

इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर 2025 को दिन में 1.45 बजे से 2.45 बजे तक मनाई जाएगी। यानी हर बार की तरह इस बार रात्रि में मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग नहीं है। जारी सर्कुलर के अनुसार 1.30pm से 1.45pm तक 15 मिनट के लिए प्री-ओपनिंग सेशन रहेगा। ट्रेडिंग 1.45 बजे शुरू हो जाएगी। ब्लॉक डील के लिए सेशन 13.15 बजे से 1.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बता दें, क्लोजिंग सेशन 2.55 बजे से 3.05 बजे तक निर्धारित किया गया है।

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग

मुहूर्त ट्रेडिंग एक परंपरा है। इस दिन बड़ी संख्या में भारतीय परिवार शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। उनका ध्यान बस निवेश का रहता है। इस दौरान इससे वो बहुत फायदा कमाने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी तरफ कई निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए इस दिन शेयरों को खरीदते हैं। बता दें, बीते कई साल का डाटा कहता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अमूमन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

