20 नहीं, 21 अक्टूबर को है मुहूर्त ट्रेडिंग, सोमवार को क्या खुला रहेगा शेयर बाजार? यहां करें चेक

Fri, 17 Oct 2025 04:29 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Muhurat Trading session 2025: दिवाली के मूहर्तू ट्रेडिंग की टाइमिंग सामने आ गई है। बीएसई और एनएसई में दिवाली की छुट्टी 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को रहेगी। वहीं, 22 अक्टूबर को शेयर बाजार में बलिप्रतिप्रदा की वजह से कोई कारोबार नहीं होगा। जहां एक तरफ देश के अलग-अलग हिस्सों में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। तो वहीं शेयर बाजार में इस पूरे दिन कारोबार होगा। यानी सोमवार के दिन शेयर बाजार में छुट्टी नहीं रहेगी। मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करें तो बीएसई की तरफ से दी जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर को 1.45 से 2.45 के बीच बाजार खुलेगा। यानी इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर 2025 को होगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग का कुल समय एक घंटे का रहेगा। बता दें, शेयर बाजार में दिवाली की आधिकारिक 21 अक्टूबर को रहेगी। वहीं, 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन भी शेयर बाजारों में कोई कारोबार नहीं होगा। जबकि 19 अक्टूबर को रविवार की वजह से स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग का समय बदला

अमूमन मुहूर्त ट्रेडिंग का समय रात्रि में होता था। लेकिन इस बार यह दोपहर में रहेगा। 21 अक्टूबर को 1.45 से 2.45 तक मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग रहेगी। सभी इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शसंस, करेंसी, कमोडिटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) में ट्रेड की अनुमति रहेगी।

दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2025

यह एक मार्केट इंवेट से ज्यादा निवेशकों के लिए काफी शुभ समय माना जाता है। निवेशकों के लिए यह संवत् 2082 की शुरुआत है। इस सत्र में निवेशक प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।

मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अमूमन बाजार में तेजी देखने को मिलती है। पिछले 18 में से 16 मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। यहां तक की 2008 के दौरान भी मुहूर्त ट्रेडिंग में मार्केट बढ़त बनाने में सफल रहा था। तब इंडेक्स 5.86 प्रतिशत चढ़ा था। वहीं, 2024 में सेंसेक्स में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 0.42 प्रतिशत या फिर 335 अंक की तेजी देखने को मिली थी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
