इस बार रविवार को दिवाली, फिर मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी? निवेशकों को जानना जरूरी

मुख्य बातें

Muhurat trading 2026: हर साल की तरह इस बार भी निवेशकों को मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार है। दरअसल, मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के अवसर पर आयोजित होने वाला एक प्रतीकात्मक बाजार सत्र है। हालांकि, इस बार दिवाली 8 नवंबर यानी रविवार को है। यह शेयर बाजार के लिए साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है। ऐसे में ट्रेडर्स थोड़े कन्फ्यूजन में हैं। हम आपको मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख, समय समेत सभी जरूरी जानकारियां देने वाले हैं।

क्या है तारीख और समय? प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, दिवाली के अवसर पर ही विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे। इसका मतलब हुआ कि रविवार, आठ नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। बीते दिनों इस संबंध में बीएसई और एनएसई, दोनों एक्सचेंज ने सर्कुलर जारी किया था।

मुहूर्त ट्रेडिंग के समय की बात करें तो दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। इससे पहले, दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक 15 मिनट का 'प्री-ओपनिंग' सत्र आयोजित किया जाएगा। हालांकि, दिवाली पर शेयर बाजार नियमित कारोबार के लिए बंद रहेगा लेकिन निवेशकों को इस विशेष समयावधि में शेयरों की खरीद-बिक्री का अवसर मिलेगा। बता दें कि आम कारोबारी दिनों में शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होते हैं जबकि मुहूर्त ट्रेडिंग कम समय के लिए आयोजित किया जाता है।

- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX अपना विशेष सत्र दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक आयोजित करेगा जबकि ट्रेडिंग सत्र दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। कमोडिटी एक्सचेंज ने बताया कि सभी कमोडिटी और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।

-BSE ने IPO और री-लिस्टेड शेयरों सहित, विशेष प्री-ओपन सेशन को सिक्योरिटीज के लिए अलग समय की घोषणा की है। इन सिक्योरिटीज के लिए ऑर्डर एंट्री दोपहर 2:05 बजे शुरू होकर 2:50 बजे तक चलेगी। इसके बाद 2:50 बजे से 3:05 बजे तक ऑर्डर मैचिंग का समय होगा। इन सिक्योरटीज के लिए निरंतर ट्रेडिंग दोपहर 3:05 बजे से 3:30 बजे के बीच होगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह? दरअसल, दिवाली हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि 'मुहूर्त' यानी शुभ समय में कारोबार करने से संबंधित पक्षों को समृद्धि और वित्तीय वृद्धि प्राप्त होती है। यही वजह है कि दिवाली के मौके पर आयोजित मुहूर्त ट्रेडिंग पर ट्रेडर्स दांव लगाते हैं। हालांकि, बाजार विश्लेषकों ने आगाह किया है कि कारोबार की सीमित समयावधि के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।