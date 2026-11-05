इस बार रविवार को दिवाली, फिर मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी? निवेशकों को जानना जरूरी
मुख्य बातें
- एनएसई और बीएसई, दिवाली के अवसर पर ही विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे
- मुहूर्त ट्रेडिंग के समय की बात करें तो दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा
Muhurat trading 2026: हर साल की तरह इस बार भी निवेशकों को मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार है। दरअसल, मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के अवसर पर आयोजित होने वाला एक प्रतीकात्मक बाजार सत्र है। हालांकि, इस बार दिवाली 8 नवंबर यानी रविवार को है। यह शेयर बाजार के लिए साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है। ऐसे में ट्रेडर्स थोड़े कन्फ्यूजन में हैं। हम आपको मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख, समय समेत सभी जरूरी जानकारियां देने वाले हैं।
क्या है तारीख और समय?
प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, दिवाली के अवसर पर ही विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे। इसका मतलब हुआ कि रविवार, आठ नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। बीते दिनों इस संबंध में बीएसई और एनएसई, दोनों एक्सचेंज ने सर्कुलर जारी किया था।
मुहूर्त ट्रेडिंग के समय की बात करें तो दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। इससे पहले, दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक 15 मिनट का 'प्री-ओपनिंग' सत्र आयोजित किया जाएगा। हालांकि, दिवाली पर शेयर बाजार नियमित कारोबार के लिए बंद रहेगा लेकिन निवेशकों को इस विशेष समयावधि में शेयरों की खरीद-बिक्री का अवसर मिलेगा। बता दें कि आम कारोबारी दिनों में शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होते हैं जबकि मुहूर्त ट्रेडिंग कम समय के लिए आयोजित किया जाता है।
- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX अपना विशेष सत्र दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक आयोजित करेगा जबकि ट्रेडिंग सत्र दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। कमोडिटी एक्सचेंज ने बताया कि सभी कमोडिटी और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।
-BSE ने IPO और री-लिस्टेड शेयरों सहित, विशेष प्री-ओपन सेशन को सिक्योरिटीज के लिए अलग समय की घोषणा की है। इन सिक्योरिटीज के लिए ऑर्डर एंट्री दोपहर 2:05 बजे शुरू होकर 2:50 बजे तक चलेगी। इसके बाद 2:50 बजे से 3:05 बजे तक ऑर्डर मैचिंग का समय होगा। इन सिक्योरटीज के लिए निरंतर ट्रेडिंग दोपहर 3:05 बजे से 3:30 बजे के बीच होगी।
मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह?
दरअसल, दिवाली हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि 'मुहूर्त' यानी शुभ समय में कारोबार करने से संबंधित पक्षों को समृद्धि और वित्तीय वृद्धि प्राप्त होती है। यही वजह है कि दिवाली के मौके पर आयोजित मुहूर्त ट्रेडिंग पर ट्रेडर्स दांव लगाते हैं। हालांकि, बाजार विश्लेषकों ने आगाह किया है कि कारोबार की सीमित समयावधि के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
उनका कहना है कि इस सत्र का महत्व तत्काल मुनाफा कमाने के बजाय इसकी पारंपरिक और प्रतीकात्मक महत्ता में अधिक निहित है। इस दौरान इक्विटी, जिंस डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एसएलबी सहित अलग-अलग सेग्मेंट में कारोबार किया जा सकेगा। एक्सचेंज ने विशेष सत्र के लिए विस्तृत समय-सारिणी भी जारी की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें