शेयर बाजार में आज रचेगा इतिहास! बदल गया मुहूर्त ट्रेडिंग का समय, कब मिलेगा पैसे लगाने का मौका

Muhurat Trading 2025: भारतीय शेयर बाजारों में दिवाली के अवसर पर होने वाली ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ इस बार कुछ अलग अंदाज में देखने को मिलेगी। जहां हर साल यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन शाम के समय (लगभग 6 से 7 बजे के बीच) आयोजित होता था, वहीं इस बार यह दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा। यह बदलाव विक्रमी संवत 2082 की शुरुआत को चिह्नित करने वाले इस शुभ अवसर को ऐतिहासिक बना रहा है।

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग? मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के अवसर पर आयोजित एक घंटे का विशेष ट्रेडिंग सत्र होता है। इसे हिंदू नववर्ष की वित्तीय शुरुआत माना जाता है। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) नियमित कारोबार के लिए बंद रहते हैं, लेकिन एक घंटे के लिए यह प्रतीकात्मक ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाता है। हालांकि इस दौरान की गई सभी ट्रेडों पर पूर्ण सेटलमेंट दायित्व लागू होते हैं, परंतु इसका उद्देश्य मुख्य रूप से शुभारंभ और प्रतीकात्मक निवेश होता है, न कि सट्टेबाजी।

इस साल क्यों बदला समय? इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग का समय बदलकर दोपहर 1:45 बजे कर दिया गया है — जो हाल के दशकों में अभूतपूर्व बदलाव माना जा रहा है। सैमको सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं:

1. संचालन और नियामकीय सुविधा- दोपहर में सत्र आयोजित करने से एक्सचेंज, ब्रोकर और क्लियरिंग हाउस के संचालन में आसानी होगी। इससे कर्मचारियों को दिवाली की शाम के उत्सवों में शामिल होने का भी अवसर मिलेगा।

2. निवेशक सुविधा- शाम के त्योहारी पूजन और पारिवारिक आयोजनों से टकराव से बचाने के लिए यह बदलाव किया गया है। निवेशक बिना अपनी पारंपरिक दिवाली तैयारियों को बाधित किए आसानी से भाग ले सकेंगे।

3. विदेशी निवेशकों (NRIs) की भागीदारी- दोपहर का समय विदेशी बाजारों के साथ अधिक सामंजस्य रखता है, जिससे एनआरआई और एफआईआई निवेशकों के लिए भाग लेना आसान होगा।

4. ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ समय- इस वर्ष दिवाली का “शुभ मुहूर्त” ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार दोपहर में है, जिससे यह परिवर्तन धार्मिक दृष्टि से भी उपयुक्त माना जा रहा है।

संभावित प्रभाव और बाजार की प्रतिक्रिया विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव बाजार में तरलता और अस्थिरता के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। जो निवेशक वर्षों से शाम के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के अभ्यस्त हैं, उन्हें अपनी ट्रेडिंग प्रणालियों और भागीदारी समय को समायोजित करना होगा। हालांकि, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बदलाव वैश्विक निवेशकों की भागीदारी बढ़ा सकता है और भारतीय बाजारों को अधिक आधुनिक एवं समावेशी स्वरूप प्रदान कर सकता है।