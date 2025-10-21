Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Muhurat Trading 2025 today 21 oct on diwali stock market open this time know details
शेयर बाजार में आज रचेगा इतिहास! बदल गया मुहूर्त ट्रेडिंग का समय, कब मिलेगा पैसे लगाने का मौका

शेयर बाजार में आज रचेगा इतिहास! बदल गया मुहूर्त ट्रेडिंग का समय, कब मिलेगा पैसे लगाने का मौका

संक्षेप: मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के अवसर पर आयोजित एक घंटे का विशेष ट्रेडिंग सत्र होता है। इसे हिंदू नववर्ष की वित्तीय शुरुआत माना जाता है।

Tue, 21 Oct 2025 12:20 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Muhurat Trading 2025: भारतीय शेयर बाजारों में दिवाली के अवसर पर होने वाली ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ इस बार कुछ अलग अंदाज में देखने को मिलेगी। जहां हर साल यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन शाम के समय (लगभग 6 से 7 बजे के बीच) आयोजित होता था, वहीं इस बार यह दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा। यह बदलाव विक्रमी संवत 2082 की शुरुआत को चिह्नित करने वाले इस शुभ अवसर को ऐतिहासिक बना रहा है।

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग?

मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के अवसर पर आयोजित एक घंटे का विशेष ट्रेडिंग सत्र होता है। इसे हिंदू नववर्ष की वित्तीय शुरुआत माना जाता है। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) नियमित कारोबार के लिए बंद रहते हैं, लेकिन एक घंटे के लिए यह प्रतीकात्मक ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाता है। हालांकि इस दौरान की गई सभी ट्रेडों पर पूर्ण सेटलमेंट दायित्व लागू होते हैं, परंतु इसका उद्देश्य मुख्य रूप से शुभारंभ और प्रतीकात्मक निवेश होता है, न कि सट्टेबाजी।

इस साल क्यों बदला समय?

इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग का समय बदलकर दोपहर 1:45 बजे कर दिया गया है — जो हाल के दशकों में अभूतपूर्व बदलाव माना जा रहा है। सैमको सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं:

1. संचालन और नियामकीय सुविधा- दोपहर में सत्र आयोजित करने से एक्सचेंज, ब्रोकर और क्लियरिंग हाउस के संचालन में आसानी होगी। इससे कर्मचारियों को दिवाली की शाम के उत्सवों में शामिल होने का भी अवसर मिलेगा।

2. निवेशक सुविधा- शाम के त्योहारी पूजन और पारिवारिक आयोजनों से टकराव से बचाने के लिए यह बदलाव किया गया है। निवेशक बिना अपनी पारंपरिक दिवाली तैयारियों को बाधित किए आसानी से भाग ले सकेंगे।

3. विदेशी निवेशकों (NRIs) की भागीदारी- दोपहर का समय विदेशी बाजारों के साथ अधिक सामंजस्य रखता है, जिससे एनआरआई और एफआईआई निवेशकों के लिए भाग लेना आसान होगा।

4. ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ समय- इस वर्ष दिवाली का “शुभ मुहूर्त” ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार दोपहर में है, जिससे यह परिवर्तन धार्मिक दृष्टि से भी उपयुक्त माना जा रहा है।

संभावित प्रभाव और बाजार की प्रतिक्रिया

विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव बाजार में तरलता और अस्थिरता के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। जो निवेशक वर्षों से शाम के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के अभ्यस्त हैं, उन्हें अपनी ट्रेडिंग प्रणालियों और भागीदारी समय को समायोजित करना होगा। हालांकि, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बदलाव वैश्विक निवेशकों की भागीदारी बढ़ा सकता है और भारतीय बाजारों को अधिक आधुनिक एवं समावेशी स्वरूप प्रदान कर सकता है।

मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा

मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है। ऐतिहासिक रूप से, व्यापारी परिवार दिवाली के दिन “चोपड़ा पूजन” (हिसाब-किताब की पुस्तकों की पूजा) करते हैं और वर्ष की पहली प्रतीकात्मक ट्रेडिंग से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इस शुभ घड़ी में किया गया निवेश समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।