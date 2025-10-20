आज दिवाली के दिन नहीं होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, कल मिलेगा स्पेशल एक घंटा, यहां चेक करें टाइम

संक्षेप: Muhurat trading 2025: जहां देश भर में आज दिवाली मनाई जा रही है। तो वहीं शेयर बाजार में इसकी छुट्टी कर यानी मंगलवार को रहेगी। हालांकि, बाजार कुछ देर के लिए खुलेगा। यह मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होगा।

Muhurat trading time 2025: जहां देश भर में आज दिवाली मनाई जा रही है। तो वहीं शेयर बाजार में इसकी छुट्टी कर यानी मंगलवार को रहेगी। हालांकि, बाजार कुछ देर के लिए खुलेगा। यह मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होगा। आइए जानते हैं कि कब कल यानी मंगलवार को कारोबार होगा।

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए घरेलू शेयर बाजार दोपहर 1.45 बजे से 2.45 बजे तक खुला रहेगा। अमूमन यह एक घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रात में होता था। लेकिन इस बार इसे दिन में आयोजित किया जाएगा। सामान्य दिनों की तरह कल बाजार नहीं खुलेगा।

ब्लॉक डील के लिए सेशनल कल 1.15 मिनट से 1.30 बजे तक ओपन होगा। वहीं, क्लोजिंग सेशन 2.55 से 3.05 बजे रहेगा। जारी सर्कुलर के अनुसार दोपहर 1.30 से 1.45 तक 15 मिनट के लिए प्री ओपनिंग सेशन खुलेगा।

क्या मुहूर्त ट्रेडिंग से जुड़ी मान्यताएं? मुहूर्त ट्रेडिंग एक नए संवत् की शुभ शुरुआत से जुड़ी मान्यताओं का है। भारतीय परिवार इस दिन शेयर बाजारों में स्टॉक की खरीद और बिक्री करते हैं। यह खरीद और बिक्री बहुत लाभ को देखकर नहीं किया जाता है। कुछ निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए इस दिन शेयर खरीदते हैं।

कैसा रहेगा मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर बाजारों का प्रदर्शन मुहूर्त ट्रेडिंग के समय पर बाजार का रुख सामान्यतः पॉजिटिव रहता है। इतिहास बताता है कि 10 में से 8 मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि सोमवार को भी शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए है। उम्मीद की जा रही है कि यह पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा।