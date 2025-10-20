Hindustan Hindi News
आज दिवाली के दिन नहीं होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, कल मिलेगा स्पेशल एक घंटा, यहां चेक करें टाइम

संक्षेप: Muhurat trading 2025: जहां देश भर में आज दिवाली मनाई जा रही है। तो वहीं शेयर बाजार में इसकी छुट्टी कर यानी मंगलवार को रहेगी। हालांकि, बाजार कुछ देर के लिए खुलेगा। यह मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होगा।

Mon, 20 Oct 2025 05:24 PMTarun Pratap Singh मिंट
Muhurat trading time 2025: जहां देश भर में आज दिवाली मनाई जा रही है। तो वहीं शेयर बाजार में इसकी छुट्टी कर यानी मंगलवार को रहेगी। हालांकि, बाजार कुछ देर के लिए खुलेगा। यह मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होगा। आइए जानते हैं कि कब कल यानी मंगलवार को कारोबार होगा।

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग

21 अक्टूबर दिन मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए घरेलू शेयर बाजार दोपहर 1.45 बजे से 2.45 बजे तक खुला रहेगा। अमूमन यह एक घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रात में होता था। लेकिन इस बार इसे दिन में आयोजित किया जाएगा। सामान्य दिनों की तरह कल बाजार नहीं खुलेगा।

ब्लॉक डील के लिए सेशनल कल 1.15 मिनट से 1.30 बजे तक ओपन होगा। वहीं, क्लोजिंग सेशन 2.55 से 3.05 बजे रहेगा। जारी सर्कुलर के अनुसार दोपहर 1.30 से 1.45 तक 15 मिनट के लिए प्री ओपनिंग सेशन खुलेगा।

क्या मुहूर्त ट्रेडिंग से जुड़ी मान्यताएं?

मुहूर्त ट्रेडिंग एक नए संवत् की शुभ शुरुआत से जुड़ी मान्यताओं का है। भारतीय परिवार इस दिन शेयर बाजारों में स्टॉक की खरीद और बिक्री करते हैं। यह खरीद और बिक्री बहुत लाभ को देखकर नहीं किया जाता है। कुछ निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए इस दिन शेयर खरीदते हैं।

कैसा रहेगा मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर बाजारों का प्रदर्शन

मुहूर्त ट्रेडिंग के समय पर बाजार का रुख सामान्यतः पॉजिटिव रहता है। इतिहास बताता है कि 10 में से 8 मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि सोमवार को भी शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए है। उम्मीद की जा रही है कि यह पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा।

(शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
