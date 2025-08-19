Mudra yojana you can found 20 lakh rs loan now npa against outstanding amount under rises इस योजना में ₹50 हजार से ₹20 लाख तक लोन देती है मोदी सरकार, अब एनपीए में आया उछाल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mudra yojana you can found 20 lakh rs loan now npa against outstanding amount under rises

इस योजना में ₹50 हजार से ₹20 लाख तक लोन देती है मोदी सरकार, अब एनपीए में आया उछाल

PM Mudra yojana news: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप 20 लाख रुपये तक का लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। हालांकि, योजना के एनपीए में इजाफा भी हुआ है। आइए योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:54 PM
share Share
Follow Us on
इस योजना में ₹50 हजार से ₹20 लाख तक लोन देती है मोदी सरकार, अब एनपीए में आया उछाल

Mudra yojana: केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कारोबार करने के लिए बैंक लोन देते हैं। ऐसी ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। इस योजना के तहत आप 20 लाख रुपये तक का लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। हालांकि, योजना के एनपीए में इजाफा भी हुआ है। आइए योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

योजना के बारे में

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह सुनिश्चित करती है कि सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 20 लाख रुपये तक का कोलेटरल-फ्री संस्थागत लोन दिया जाए।

इस योजना के तहत चार कैटेगरी - 'शिशु', 'किशोर' 'तरुण' और 'तरुण प्लस' के तहत लोन दिए जाएंगे। शिशु के तहत 50,000/- रुपये तक के लोन मिलते हैं। वहीं, किशोर के तहत 50,000/- रुपये से 5 लाख रुपये तक के लोन मिल जाते हैं। तरुण में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन शामिल है। वहीं, तरुण प्लस के तहत 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के ऋण मिलते हैं।

एनपीए में उछाल

सरकार ने संसद को बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बकाया कर्ज मामले में अनुसूचित कॉमर्शियल बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) मार्च 2025 तक बढ़कर 9.81 प्रतिशत हो गई। मार्च 2018 में यह 5.47 प्रतिशत थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 तक बैंकों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वितरित ऋण राशि पर एनपीए की दर 2.19 प्रतिशत है जो मार्च 2018 के अंत में 2.71 प्रतिशत थी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएमएमवाई के तहत एनपीए की दर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) की औसत एनपीए दर से अधिक है। उन्होंने एमएसएमई के लिए एनपीए के संबंध में कहा कि मार्च 2025 तक बकाया राशि के मुकाबले यह 3.60 प्रतिशत थी।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।