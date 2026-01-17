Hindustan Hindi News
मालामाल करने वाली शेयर पर दिग्गज निवेशक मधु केला का दांव, कंपनी में 1.12% हिस्सा

दिग्गज निवेशक मधु केला ने फाइनेंशियल कंपनी Emkay Global पर दांव लगाया है। कंपनी की दिसंबर की शेयरहोल्डिंग के अनुसार मधु केला के पास 1.12 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि, इस टाइम पीरियड में डॉली खन्ना ने हिस्सेदारी घटाई है।

Jan 17, 2026 12:03 pm IST
दिग्गज निवेशक मधु केला ने फाइनेंशियल कंपनी Emkay Global पर दांव लगाया है। कंपनी की दिसंबर की शेयरहोल्डिंग के अनुसार मधु केला के पास 1.12 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि, इस टाइम पीरियड में डॉली खन्ना ने हिस्सेदारी घटाई है। बता दें, शुक्रवार को Emkay Global के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 9.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 295.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

Emkay Global की ताजा शेयरहोल्डिंग के अनुसार डॉली खन्ना के पास दिसंबर 2025 के अंत तक कंपनी में 2.3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। सितंबर 2025 के अंत तक डॉली खन्ना के पास 2.7 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। बता दें, Emkay Global में दिसंबर 2025 में प्रमोटर की हिस्सेदारी 72 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत थी।

27 जनवरी को आएंगे नतीजे

कंपनी की तरफ से दिसंबर तिमाही के नतीजे 27 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। जिसका इंतजार निवेशकों को है। शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो एक साल में यह स्टॉक 6 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 8.47 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कम है।

भले ही बीता एक साल संघर्ष भर रहा है। पोजीशनल निवेशकों को दो साल में 105 प्रतिशत का फायदा हुआ है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 294 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 5 साल में Emkay Global के शेयरों का भाव 308 प्रतिशत बढ़ा है।

डिविडेंड देने में अव्वल है कंपनी

2025 में कंपनी एक बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। कंपनी ने तब 2.50 रुपये का स्पेशल डिविडेंड और 1.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। इससे पहले 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2022 में 1.25 रुपये और 2023 में एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

