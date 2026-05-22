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9 महीने में 500% की तूफानी तेजी, शेयर ने बनाया नया रिकॉर्ड, 467 करोड़ रुपये के मिले हैं ऑर्डर

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 6% चढ़कर 8,447.95 रुपये पर पहुंच गए। 9 महीने में कंपनी के शेयर 500% उछल गए हैं। कंपनी को 467 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

9 महीने में 500% की तूफानी तेजी, शेयर ने बनाया नया रिकॉर्ड, 467 करोड़ रुपये के मिले हैं ऑर्डर

डिफेंस कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को 6 पर्सेंट चढ़कर 8,447.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। 3 दिन में कंपनी के शेयरों में 24 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, 9 महीने में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 500 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल 52 हफ्ते के निचले स्तर से आया है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज ने शुक्रवार को बताया है कि उसे करीब 467 करोड़ रुपये (48.68 मिलियन डॉलर) के इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर मिले हैं।

विदेशी कंपनी से मिले हैं ऑर्डर
एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies) ने बताया है कि उसे एक विदेशी कंपनी से यह ऑर्डर मिले हैं और यह कस्टमर के साथ उसके रेगुलर बिजनेस का हिस्सा हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इन ऑर्डर को दो चरणों में पूरा किया जाना है। ऑर्डर की 50 पर्सेंट वैल्यू मार्च 2027 तक पूरी की जानी है। वहीं, बाकी के 50 पर्सेंट ऑर्डर 20 जून 2027 तक पूरे किए जाने हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज ने पिछले हफ्ते वित्त वर्ष 2027 के अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को पहले के 50 पर्सेंट से बढ़ाकर 80 पर्सेंट कर लिया है।

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500% उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज(MTAR Technologies) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 500 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले 9 महीने में मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 29 अगस्त 2025 को 1391 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 मई 2026 को 8447.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 810 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।

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एक साल में 400% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले एक साल में 400 पर्सेंट उछल गए हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 22 मई 2025 को 1663.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 मई 2026 को 8,447.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक डिफेंस कंपनी के शेयरों में 250 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। वहीं, पिछले एक महीने में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 63 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज को चौथी तिमाही में 44 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 14 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 67 पर्सेंट बढ़कर 306 करोड़ रुपये रहा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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