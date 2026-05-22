9 महीने में 500% की तूफानी तेजी, शेयर ने बनाया नया रिकॉर्ड, 467 करोड़ रुपये के मिले हैं ऑर्डर

एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 6% चढ़कर 8,447.95 रुपये पर पहुंच गए। 9 महीने में कंपनी के शेयर 500% उछल गए हैं। कंपनी को 467 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

डिफेंस कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को 6 पर्सेंट चढ़कर 8,447.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। 3 दिन में कंपनी के शेयरों में 24 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, 9 महीने में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 500 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल 52 हफ्ते के निचले स्तर से आया है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज ने शुक्रवार को बताया है कि उसे करीब 467 करोड़ रुपये (48.68 मिलियन डॉलर) के इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर मिले हैं।

विदेशी कंपनी से मिले हैं ऑर्डर

एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies) ने बताया है कि उसे एक विदेशी कंपनी से यह ऑर्डर मिले हैं और यह कस्टमर के साथ उसके रेगुलर बिजनेस का हिस्सा हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इन ऑर्डर को दो चरणों में पूरा किया जाना है। ऑर्डर की 50 पर्सेंट वैल्यू मार्च 2027 तक पूरी की जानी है। वहीं, बाकी के 50 पर्सेंट ऑर्डर 20 जून 2027 तक पूरे किए जाने हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज ने पिछले हफ्ते वित्त वर्ष 2027 के अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को पहले के 50 पर्सेंट से बढ़ाकर 80 पर्सेंट कर लिया है।

500% उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज(MTAR Technologies) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 500 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले 9 महीने में मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 29 अगस्त 2025 को 1391 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 मई 2026 को 8447.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 810 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।