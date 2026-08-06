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7 दिन में 1700 रुपये से ज्यादा चढ़ गया शेयर, मार्केट में दहाड़ रहा यह मल्टीबैगर, करीब 5 गुना बढ़ा है मुनाफा

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले 7 दिन में 1700 रुपये से अधिक चढ़ गए हैं
  • कंपनी के शेयर इस अवधि में 34 पर्सेंट उछले हैं
  • पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ा है
MTAR Technologies
एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का मुनाफा पहली तिमाही में करीब 5 गुना बढ़कर 50.2 करोड़ रुपये रहा है।

एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर मार्केट में दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 5% चढ़कर 6945.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। लगातार सातवें दिन एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। 7 दिन में कंपनी के शेयर 34 पर्सेंट उछल गए हैं। पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में यह तेजी आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ गया है।

7 दिन में 1700 रुपये से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies) के शेयर पिछले 7 दिन में 1762.70 रुपये उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 29 जुलाई 2026 को 5183.10 रुपये पर थे। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर गुरुवार 6 अगस्त 2026 को BSE में 6945.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों में 21 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। 5 दिन में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 1231.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 महीने में कंपनी के शेयरों में 91 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।

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करीब 5 गुना बढ़ गया है एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का मुनाफा
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies) का मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ गया है। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन एक्सपैंशन की वजह से कंपनी के मुनाफे में यह उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का मुनाफा 50.2 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 10.8 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू भी दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 360 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 157 करोड़ रुपये था।

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11 महीने में 393% चढ़ कंपनी हैं मल्टीबैगर कंपनी के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies) के शेयर पिछले 11 महीने में 393 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 5 सितंबर 2025 को 1407.60 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 अगस्त 2026 को 6945.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 347 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 8714.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1391 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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