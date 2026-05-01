370% की तूफानी तेजी, रॉकेट बना डिफेंस शेयर, निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न

डिफेंस कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 52 हफ्ते के लो लेवल से 370%से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 7 मई 2025 को 1350.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 अप्रैल 2026 को 6450.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी स्मॉलकैप कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने पिछले कुछ समय में अपने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। डिफेंस कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर गुरुवार को BSE में 14 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 6450.80 रुपये पर बंद हुए हैं। गुरुवार को कारोबार के दौरान एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने 6750 रुपये के स्तर को भी छुआ और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। डिफेंस कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 370 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

रॉकेट सा उड़े डिफेंस कंपनी के शेयर

डिफेंस कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 370 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 7 मई 2025 को 1350.25 रुपये पर थे। डिफेंस कंपनी के शेयर गुरुवार 30 अप्रैल 2026 को 6450.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप गुरुवार को 19,840 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। पिछले 5 दिन में एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 19 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

एक महीने में 79% उछल गए हैं एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले एक महीने में 79 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 3602.90 रुपये से बढ़कर 6450.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में इस अवधि में जबरदस्त तेजी आई है। डिफेंस कंपनी के शेयर इस साल अब तक 169 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2026 को 2393.15 रुपये पर थे, जो कि 30 अप्रैल 2026 को 6,450.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं।