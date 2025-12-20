इस डिफेंस कंपनी को दिसंबर में मिला दूसरा काम, मिला ₹310 करोड़ का वर्क ऑर्डर

संक्षेप: Defence Stock: डिफेंस कंपनी MTAR Technologies Ltd को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है। डिफेंस कंपनी ने बताया है कि उन्हें 310 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर में मिला है।

Defence Stock: डिफेंस कंपनी MTAR Technologies Ltd को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है। डिफेंस कंपनी ने बताया है कि उन्हें 310 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर में मिला है। इस वर्क ऑर्डर की जानकारी कंपनी ने 18 दिसंबर 2025 को दी है।

MTAR Technologies Ltd ने बताया है कि उन्हें घरेलू स्तर पर 310 करोड़ रुपये का काम मिला है। जिसे 2030 तक पूरा करना है। इससे पहले कंपनी को 6 दिसंबर को भी एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था। बता दें, कंपनी के शेयरों में अगले हफ्ते भी हलचल देखने को मिल सकता है।

6 दिसंबर को कंपनी को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था। जिसे अप्रैल 2028 में पूरा करना है। इस वर्क ऑर्डर की कीमत 194 करोड़ रुपये की है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर MTAR Technologies Ltd के शेयर बीएसई में 1.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 2332.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरं की कीमतों में 29 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 43 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2715 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1152 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 7176 करोड़ रुपये का है।

दो बार निवेशकों को दिया है डिविडेंड MTAR Technologies Ltd ने निवेशकों को दो बार अबतक डिविडेंड दिया है। पहली बार कंपनी ने 2021 में डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी ने 2022 में डिविडेंड दिया था। दोनों ही बार कंपनी ने एक शेयर पर 3-3 रुपये का डिविडेंड दिया है।