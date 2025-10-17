52 वीक हाई पर पहुंचा यह डिफेंस स्टॉक, 6 महीने में 62% का रिटर्न, एक्सपर्ट को और तेजी की उम्मीद

संक्षेप: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही डिफेंस कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक डिफेंस स्टॉक MTAR Technologies है। कंपनी के शेयरों में और तेजी की उम्मीद एक्सपर्ट्स को है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही डिफेंस कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक डिफेंस स्टॉक MTAR Technologies है। कंपनी के शेयरों में और तेजी की उम्मीद एक्सपर्ट्स को है। बीते 6 महीने में इस डिफेंस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 62 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 35 प्रतिशत चढ़ा है।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार एक्सिस डायरेक्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक 36 प्रतिशत चढ़ सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने 2155 रुपये से 2380 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि 36 प्रतिशत की तेजी का इशारा कर रहा है।

आज 52 वीक हाई पर है डिफेंस स्टॉक शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में गिरावट के साथ 2199 रुपये के लेवल पर ओपन हुए। लेकिन एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद इस स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। दिन में MTAR Technologies के शेयर 2319.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। जोकि कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, इस डिफेंस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 1152 रुपये है। मार्केट कैप 6962.59 करोड़ रुपये का है।

ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1815 रुपये से 1695 रुपये खरीदने के लिहाज से शानदार रहेगा। वहीं, 1610 रुपये से 1400 रुपये तक सपोर्ट जोन रहेगा।

कंपनी को मिला है 67 करोड़ रुपये का काम MTAR Technologies ने 15 अक्टूबर को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि उन्हें मौजूदा निवेशक से 67.16 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी को जून 2026 तक का समय मिला है।