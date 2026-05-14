कंपनी को ₹2279 करोड़ का मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने को मची लूट, इस साल 200% उछल चुका है स्टॉक
MTAR Technologies को बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने के बाद शेयरों में जोरदार तेजी दर्ज की जा रही है। कंपनी ने FY27 ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है। ब्रोकरेज ने भी Buy रेटिंग दी है।
इस साल अबतक 200 पर्सेंट का मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले MTAR टेक्नोलॉजी के शेयर खरीदने को आज लूट मची है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कंपनी को एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिला है। इस शेयर में धड़ाधड़ खरीदारी के चलते आज यानी गुरुवार, 14 मई को 9% तक की उछाल दर्ज की जा रही है।
₹2,279 करोड़ का बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर
कंपनी ने बताया कि उसे एक इंटरनेशनल कस्टमर से 238.76 मिलियन डॉलर यानी करीब ₹2,279 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि, कंपनी ने कस्टमर का नाम सार्वजनिक नहीं किया।
इस ऑर्डर के बाद कंपनी की कुल ऑर्डर बुक बढ़कर ₹4,896 करोड़ पहुंच गई है। इसमें वित्तवर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मिले ₹36 करोड़ के नए ऑर्डर भी शामिल हैं। वित्तवर्ष 2025-26 के अंत में कंपनी की ऑर्डर बुक ₹2,581.9 करोड़ थी। नए ऑर्डर के साथ कंपनी अपने वित्तवर्ष 27 की ₹5,000 करोड़ ऑर्डर बुक के टार्गेट के बेहद करीब पहुंच गई है।
कंपनी ने बढ़ाया ग्रोथ अनुमान
वित्तवर्ष 2026 की चौथी तिमाही अर्निंग्स कॉल के दौरान MTAR टेक्नोलाजीज ने वित्तवर्ष 2026-27 के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान 50% से बढ़ाकर 80% कर दिया। कंपनी ने EBITDA मार्जिन गाइडेंस भी मजबूत दिया है। करेंट फाइनेंशियल ईयर में EBITDA मार्जिन 24% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 19.5% था।
ब्रोकरेज को दिख रहा मजबूत ग्रोथ आउटलुक
ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर “Buy” रेटिंग बरकरार रखी है और ₹8,000 का टार्गेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने वित्तवर्ष 27 और वित्तवर्ष 28 के लिए कंपनी की कमाई के अनुमान में क्रमशः 5% और 11% की बढ़ोतरी की है। उसका मानना है कि मजबूत ऑर्डर बुक और बेहतर मार्जिन से कंपनी की ग्रोथ को लंबी अवधि तक सपोर्ट मिलेगा।
ब्रोक्रेज फर्म के अनुसार पिछले फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर 2028 के बीच कंपनी का राजस्व CAGR 67%, EBITDA CAGR 86% और एडजस्टेड PAT CAGR 105% रह सकता है।
शेयर में जबरदस्त तेजी
MTAR Technologies के शेयरों में हाल के महीनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। स्टॉक ने एक महीने में करीब 50% और एक साल में लगभग 4.8 गुना रिटर्न दिया है। हालांकि तेज उछाल के बाद वैल्यूएशन भी काफी ऊंचा हो गया है। फिलहाल यह शेयर करेंट फाइनेंशियल ईयर की अनुमानित कमाई के करीब 92 गुना PE पर कारोबार कर रहा है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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