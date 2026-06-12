2 दिन की गिरावट के बाद MTAR टेक के शेयरों में 12% की उछाल, इस खबर ने मचाई थी तबाही

एमटीएआर टेक के शेयर शुक्रवार को करीब 12% उछलकर 7,093 रुपये पर पहुंच गए। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रही कंपनी की ओर से दी गई सफाई, जिसमें उसने किसी भी प्रोजेक्ट में देरी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल, पिछले दो दिनों में शेयर में आई 15% की गिरावट के बाद निवेशकों का भरोसा लौटा और स्टॉक ने वापसी की। इस उछाल में बाजार की मजबूती और वॉल स्ट्रीट पर ब्लूम एनर्जी के शेयरों में आई तेजी ने भी मदद की।

ब्लूम एनर्जी से जुड़ी खबरों ने पहले मचाई थी घबराहट दरअसल, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि क्रूसो एनर्जी सिस्टम्स एलएलसी ने व्योमिंग के चेयेन में बनने वाले 1.8 गीगावॉट के डेटा सेंटर कैंपस पर काम रोक दिया है। यह प्रोजेक्ट ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए विकसित हो रही थी और इसमें 900 मेगावॉट क्षमता ब्लूम एनर्जी के फ्यूल सेल्स से पूरी होनी थी।

चूंकि एमटीएआर टेक, ब्लूम एनर्जी के लिए बेहद अहम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है और कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी अमेरिकी कस्टमर से आता है, इसलिए बीते दो सत्रों में निवेशकों ने घबराहट में बिकवाली कर दी और शेयर 15% तक लुढ़क गया।

एमटीएआर टेक और ब्लूम एनर्जी की गहरी साझेदारी एमटीएआर टेक, ब्लूम एनर्जी के लिए क्रिटिकल असेंबली तैयार करता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, ब्लूम एनर्जी के सर्वर दुनिया के सबसे कुशल एनर्जी जनरेटरों में शुमार हैं, जो बिजली की लागत घटाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने में मदद करते हैं।

पिछले नौ साल से भी ज्यादा समय से एमटीएआर, ब्लूम एनर्जी को अमेरिका में पावर यूनिट्स, खासकर हॉट बॉक्स सप्लाई कर रहा है। फिलहाल, कंपनी उसके लिए हाइड्रोजन बॉक्स और इलेक्ट्रोलाइजर्स का विकास और निर्माण भी कर रही है।

कंपनी ने निवेशकों को कॉल पर दिया भरोसा शुक्रवार को आई तेजी की असल वजह एमटीएआर टेक मैनेजमेंट की ओर से निवेशक कॉल में दी गई सफाई रही। कंपनी ने साफ कहा कि उसे किसी भी प्रोजेक्ट के रुकने को लेकर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अब कंपनी सिर्फ ब्लूम एनर्जी ही नहीं, बल्कि कई अन्य वेंडर्स के साथ भी काम कर रही है।

सबसे अहम बात यह कि पिछले एक-दो महीनों में कंपनी की ऑर्डर बुक दोगुनी हो चुकी है। प्रबंधन के मुताबिक, अगर कोई परियोजना रुकती भी है, जो अभी तक अपुष्ट है, तब भी कारोबार पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

तेज गिरावट के बाद हुई बड़ी बल्क डील्स 11 जून को एमटीएआर टेक के शेयरों में आई भारी गिरावट के दौरान कई बल्क डील्स भी पूरी हुईं। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, एचआरटीआई प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 2.5 लाख शेयर 6,564 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे और फिर 6,501 रुपये के निचले भाव पर लगभग 2.71 लाख शेयर खरीद लिए।

इसी तरह जंप ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंडिया ने 1.56 लाख शेयर 6,551.22 रुपये में बेचकर बाद में 6,497.21 रुपये प्रति शेयर पर वापस खरीदे। जूनोमोनेटा फिनसोल ने भी 2.14 लाख शेयर 6,530 रुपये में बेचे और 2.15 लाख शेयर 6,526 रुपये में खरीदे। इन बल्क डील्स ने संकेत दिया कि गिरावट पर बड़े निवेशकों ने खरीदारी का मौका नहीं छोड़ा।

इस साल 190% से अधिक का रिटर्न एमटीएआर टेक ने निवेशकों को लगातार शानदार रिटर्न दिया है। साल 2026 में अब तक यह शेयर 190% से अधिक उछल चुका है जबकि एक साल में इसकी छलांग 315% की रही है। तीन साल में स्टॉक ने 260% से ज्यादा और पांच साल में करीब 580% का रिटर्न दर्ज किया है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 21,495 करोड़ रुपये है।

MTAR खरीदें, बेचें या होल्ड रखें एसबीआई सिक्योरिटीज के तकनीकी और डेरिवेटिव्स शोध प्रमुख सुदीप शाह के अनुसार, 22 मई को 8,450 के हाई को छूने के बाद शेयर में करेक्शन हुआ और यह 50-दिवसीय ईएमए तक वापस आ गया। शुक्रवार को इसी सपोर्ट से जोरदार रिबाउंड ने संकेत दिया कि निकट अवधि का तेजी का रुझान बरकरार है।

हालांकि, साप्ताहिक चार्ट पर आरएसआई, एडीएक्स और एमएसीडी जैसे मोमेंटम संकेतक अब भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं, इसलिए बीच-बीच में मुनाफावसूली को नकारा नहीं जा सकता।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6,050 से 6,000 का क्षेत्र अहम सपोर्ट जोन की तरह काम करता रहेगा। जब तक शेयर इस दायरे के ऊपर टिका रहता है, व्यापक तेजी का रुख बना रह सकता है। वहीं, इसके नीचे निर्णायक ब्रेक होने पर बड़ी मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है।