mtar tech profit doubled and the shares rocketed due to a big order of rs 386 crore कंपनी के मुनाफे में दोगुनी उछाल और 386 करोड़ के बड़े ऑर्डर से शेयर बने रॉकेट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़mtar tech profit doubled and the shares rocketed due to a big order of rs 386 crore

कंपनी के मुनाफे में दोगुनी उछाल और 386 करोड़ के बड़े ऑर्डर से शेयर बने रॉकेट

एमटीएआर टेक के शेयरों ने आज 5% की बढ़त दर्ज की। यह उछाल कंपनी को क्लीन एनर्जी सेगमेंट में 43.87 मिलियन डॉलर (लगभग 386.06 करोड़ रुपये) के नए अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की खबर के बाद आई। वहीं, कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 14.8 करोड़ रुपये हो गया।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:46 PM
share Share
Follow Us on
कंपनी के मुनाफे में दोगुनी उछाल और 386 करोड़ के बड़े ऑर्डर से शेयर बने रॉकेट

एमटीएआर टेक के शेयर आज रॉकेट बन गए। इन शेयरों ने बुधवार, 10 सितंबर को 5% की बढ़त दर्ज कर 1486 रुपये पर पहुंच गया। यह उछाल कंपनी को क्लीन एनर्जी सेगमेंट में 43.87 मिलियन डॉलर (लगभग 386.06 करोड़ रुपये) के नए अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की खबर के बाद आई। वहीं, कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 14.8 करोड़ रुपये हो गया।

कुल ऑर्डर में से 23.28 मिलियन डॉलर (लगभग 204.86 करोड़ रुपये) के ऑर्डर वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही तक पूरे किए जाएंगे। जबकि 20.59 मिलियन डॉलर (लगभग 181.20 करोड़ रुपये) के ऑर्डर वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही तक डिलीवर कर दिए जाएंगे।

भविष्य की संभावनाएं: कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि उसे भविष्य में फ्यूल सेल्स सेगमेंट से और भी व्यापार मिलने की उम्मीद है।

मजबूत ऑर्डर बुक

30 जून, 2025 तक, कंपनी का कुल ऑर्डर बुक 930.2 करोड़ रुपये था।

क्लीन एनर्जी - सिविल न्यूक्लियर पावर: 16.6%

क्लीन एनर्जी - फ्यूल सेल, हाइडल और अन्य: 47.6%

एयरोस्पेस और डिफेंस: 30%

प्रोडक्ट्स और अन्य: 5.8%

तगड़ा फाइनेंशियल प्रदर्शन

MTAR Technologies ने जून महीने वाली तिमाही के नतीजे घोषित किए, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बेहतर रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 14.8 करोड़ रुपये हो गया। इसके रेवेन्यू में साल-दर-साल 22.3% की बढ़त हुई और यह 156.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

EBITDA में 72% की उछाल आई और यह 28.4 करोड़ रुपये हो गया। मार्जिन (Margins) में 500 आधार अंकों का विस्तार हुआ और यह 18% पर पहुंच गया।

आगे का क्या है लक्ष्य

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अपना लक्ष्य तय किया है। कंपनी ने इस साल राजस्व में 25% की वृद्धि और मार्जिन 21% पर रहने का अनुमान जताया है। मई में हुई अपनी आखिरी बातचीत में प्रबंधन ने अपने सालाना लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर आश्वस्त जताई थी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Stocks Share Market Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।