MSCI बढ़ा सकता है जोमैटो का वेटेज, इटरनल के शेयर खरीदने को टूट पड़े निवेशक

इटरनल के शेयरों में आज 13 जनवरी को 4 प्रतिशत से अधिक की छलांग लग गई। कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए निवेशक टूट पड़े। ऐसा कंपनी के लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न और एमएससीआई वेटेज बढ़ने की उम्मीद के बाद हुआ, जिसमें शेयर के लिए विदेशी निवेश की उपलब्ध सीमा (फॉरेन हेडरूम) बढ़ी हुई दिखी।

एमएससीआई वेटेज बढ़ने की उम्मीद इससे शेयर के एमएससीआई सूचकांक में वजन (वेटेज) बढ़ने की आशाएं जगी हैं। इसी उम्मीद के चलते मंगलवार की शुरुआती ट्रेडिंग में यह शेयर लगभग एक महीने के उच्चस्तर 297.30 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।

विदेशी निवेश सीमा में बढ़ोतरी चालूवित्तीय वर्ष 2026 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के अंत तक के इटरनल के नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, कंपनी की विदेशी निवेश की उपलब्ध सीमा अब 25 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।

एक विश्लेषक रिपोर्ट के मुताबिक, कम विदेशी उपलब्धता के कारण इस शेयर का एमएससीआई सूचकांक में अभी आधा वेटेज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी सीमा में यह नवीनतम वृद्धि शेयर को पूर्ण एमएससीआई वजन के योग्य बना सकती है।

फरवरी समीक्षा में संभावित बदलाव रिपोर्ट केअनुसार, ऐसा कोई भी बदलाव संभवतः फरवरी की एमएससीआई समीक्षा में दिख सकता है और इससे लगभग 390 मिलियन डॉलर (लगभग 3,900 करोड़ रुपये) का पैसिव फंड प्रवाह हो सकता है। हालांकि, हिन्दुस्तान इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है।

शेयर का हालिया प्रदर्शन इटरनल के शेयरों में हाल में कुछ गिरावट देखी गई थी और पिछले एक महीने में इसमें करीब 2 प्रतिशत की कमी आई थी। लेकिन, पिछले पांच दिनों में शेयर में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले एक महीने में 8 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान मूल्यांकन शेयर का वर्तमान पी/ई अनुपात 1,464 है और बाजार पूंजीकरण लगभग 2.83 लाख करोड़ रुपये है। अब यह शेयर बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी पर सबसे बड़ा फायदे में रहने वाला शेयर है।