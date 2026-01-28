Hindustan Hindi News
पहले ही दिन पूरा भर गया यह IPO, प्राइस बैंड ₹123, ग्रे मार्केट में मुनाफे के संकेत

संक्षेप:

Jan 28, 2026 04:25 pm IST
Msafe Equipments Limited IPO: एमएसएफई इक्विपमेंट्स लिमिटेड का आईपीओ आज बुधवार, 28 जनवरी को खुल चुका है और इसमें निवेश करने का मौका 30 जनवरी तक मिलेगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹116 से ₹123 प्रति शेयर तय किया है। निवेशकों को इसमें कम से कम 1,000 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, यानी न्यूनतम निवेश करीब ₹1.23 लाख का बनता है। यह आईपीओ कुल ₹66.42 करोड़ जुटाने के लिए लाया गया है, जिसमें नए शेयरों का इश्यू और कुछ शेयरों की बिक्री (OFS) शामिल है। कंपनी का बिजनेस ऊंचाई पर काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेफ्टी इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसकी मांग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है।

क्या चल रहा GMP

आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले ही दिन यह करीब 1.65 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, जिसमें रिटेल और नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की भागीदारी ज्यादा रही। वहीं ग्रे मार्केट में इसका GMP ₹22 चल रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शेयर की लिस्टिंग करीब ₹145 पर हो सकती है। यानी आईपीओ प्राइस के मुकाबले करीब 18% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। शेयरों का अलॉटमेंट 2 फरवरी को और BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग 4 फरवरी 2026 को संभावित है।

कंपनी का कारोबार

एमएसएफई इक्विपमेंट्स ऐसी कंपनी है जो स्कैफोल्डिंग, एल्युमिनियम और फाइबर की सीढ़ियां बनाती है और उन्हें बेचने के साथ-साथ किराए पर भी देती है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है। कंपनी की तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में हैं और देशभर में इसके 17 वेयरहाउस हैं, जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। इससे कंपनी को सामान की सप्लाई और रेंटल बिज़नेस में काफी मदद मिलती है।

कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी मजबूत नजर आ रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 में एमएसएफई इक्विपमेंट्स लिमिटेड का रेवेन्यू ₹71.34 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 48% ज्यादा है। वहीं EBITDA बढ़कर ₹26.07 करोड़ पहुंच गया और मुनाफा यानी PAT ₹13.01 करोड़ रहा, जो एक साल पहले सिर्फ ₹6.55 करोड़ था। आईपीओ से मिलने वाले पैसों का बड़ा हिस्सा कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, रेंटल इक्विपमेंट खरीदने और वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेगी।

