IPO अभी से दिखा रहा है 11 रुपये का फायदा, 28 जनवरी से होगा ओपन

IPO News: इस हफ्ते जिन कंपनियों के आईपीओ पर निवेशकों की निगाह रहेगी उसमें से एक Msafe Equipments IPO भी है। कंपनी का आईपीओ 28 जनवरी से 30 जनवरी तक खुला रहेगा। ग्रे मार्केट में इस समय यह इकलौता आईपीओ है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

कितनी है कीमत? Msafe Equipments IPO का प्राइस बैंड 116 रुपये से 123 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट 246000 रुपये का करना होगा।

क्या है साइज आईपीओ का? Msafe Equipments IPO का साइज 66.42 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 44 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 10 लाख शेयर जारी किए जाएंगे।

कितना है जीएमपी? इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 11 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 8.94 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 11 रुपये और सबसे कम जीएमपी 7 रुपये प्रति शेयर है। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।

Seren Capital Pvt को कंपनी ने आईपीओ के लिए लीड मैनेजर नियुक्य किया है। और Maashitla Securities Pvt.Ltd को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

क्या करती है कंपनी? कंपनी सुरक्षा से जुड़े उत्पाद बनाती है। जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से काम किया जा सके। कंपनी की स्थापना 2019 में हुई थी। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इसके अलावा महाराराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में वेयरहाउस हैं।

आईपीओ से जुटाए पैसों में से कंपनी 32.26 करोड़ रुपये का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के लिए करेगी।