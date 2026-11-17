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MS Dhoni Retirement: दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले लिया है। यह खबर धोनी के फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि, वह बतौर मेंटर अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ जुड़े रहेंगे। इसके अलावा धोनी के सपोर्ट वाली एक कंपनी शेयर बाजार में भी एंट्री लेने वाली है। आइए डिटेल जानते हैं।

कौन सी है कंपनी? दरअसल, धोनी के निवेश वाली कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। इस आईपीओ को सेबी से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। चेन्नई स्थित ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस अपने आईपीओ के जरिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इसमें 750 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करना और 250 करोड़ रुपये की बिक्री के लिए पेशकश (OFS) शामिल है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 118 करोड़ रुपये का राजस्व और 17.5 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।

धोनी का कंपनी में निवेश? गरुड़ एयरोस्पेस के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की एनुअल रिपोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी के निवेश के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसके मुताबिक कंपनी ने धोनी के साथ 12 मई 2022 को एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एग्रीमेंट किया था। इसके तहत धोनी को दो साल की अवधि में कुल छह दिन ब्रांड एंडोर्समेंट से जुड़ी सेवाएं देनी थीं, जिसके बदले उन्हें 7 करोड़ रुपये (70 मिलियन रुपये) का भुगतान किया जाना था। कंपनी ने इस रकम को सेवाएं दिए जाने की अवधि के दौरान अपने खातों में दर्ज किया। इसके अलावा, इसी तारीख को धोनी के साथ राइट टू सब्सक्राइब (RTS) एग्रीमेंट भी किया गया था।

इस समझौते की शर्तों के तहत 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी ने धोनी को 1,025 शेयर आवंटित किए। इन शेयरों का एक्सरसाइज प्राइस 20,429.07 रुपये प्रति शेयर था। इस तरह धोनी को ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ-साथ समझौते के तहत कंपनी में शेयर भी मिले। हालांकि, धोनी के निवेश की ताजा स्थिति क्या है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।

इन कंपनियों में भी निवेश इकोनॉमिक टाइम्स की Tracxn के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक, धोनी का निवेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिनटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव प्रोटीन और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। उनके निवेश वाले कारोबारों में ब्लूस्मार्ट, खाताबुक, कार्स24, सेंट्रिसिटी, रिगी, ईमोटोरैड, शाका हैरी, 7इंक ब्रूज, टैगड़ा रहो और रन एडम जैसे नाम शामिल हैं।

भारत के पूर्व करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर शानदार करियर समाप्त हो गया। इस 45 वर्षीय क्रिकेटर के आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर खेलने को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं।