4657% चढ़ गया यह शेयर, पिछले साल ₹2 का था भाव, आज लगा 5% अपर सर्किट

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Mrugesh Trading Stock Performance: शेयर बाजार में भले ही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल सुस्त रही हो और निवेशकों को लगातार बिकवाली का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस दौरान कुछ शेयरों ने ऐसी छलांग लगाई कि हर कोई हैरान रह गया। पिछले साल की दिवाली से लेकर इस दिवाली तक कई शेयरों ने निवेशकों की दौलत कई गुना बढ़ा दी। इनमें से एक शेयर- मृगेश ट्रेडिंग (Mrugesh Trading) का है। मृगेश ट्रेडिंग के शेयरों ने सालभर में अपने निवेशकों को 4,657 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया है। आज 2 नवंबर को इस शेयर की कीमत 82.98 यानी करीब 83 रुपये है और यह शेयर 5 पर्सेंट तक चढ़ा है। इसमें आज अपर सर्किट लगा है। बता दें कि पिछले साल आज ही दिन इस शेयर की कीमत 2 रुपये थी।

कंपनी के शेयरों के हाल मृगेश ट्रेडिंग के शेयर आज सोमवार को 82 रुपये पर खुला था। इससे पहले इसका पिछला बंद प्राइस 79.03 रुपये था। आज यह शेयर कारोबार के दौरान 5 पर्सेंट चढ़ गया। इसमें अपर सर्किट लगा और यह 82.98 रुपये दिन के हाई पर पहुंच गया। इसका 52 वीक का हाई प्राइस 115.30 रुपये और 52 वीक का लो प्राइस 2 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5,965.27 करोड़ रुपये है। बता दें कि पिछले पांच कारोबारी दिन में यह शेयर लगभग 18 पर्सेंट तक चढ़ा है। पिछले छह महीने में इसमें 220 पर्सेंट तक की तेजी और इस साल अब तक यह शेयर 1348.17% चढ़ा है। 1 जनवरी 2026 को इस शेयर की कीमत 5़73 रुपये थी।

क्या करती है कंपनी मृगेश ट्रेडिंग लिमिटेड भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है, जिसका मुख्य कारोबार कमोडिटी ट्रेडिंग, एग्री प्रोडक्ट्स की खरीद-बिक्री और निवेश से जुड़ा रहा है। कंपनी शेयर और सिक्योरिटीज में भी निवेश करती है। इसके अलावा, कंपनी ने सोना-चांदी, ज्वेलरी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में कारोबार के विस्तार की योजनाएं भी पेश की हैं।

कंपनी के वित्तीय नतीजे मृगेश ट्रेडिंग लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में 1.71 करोड़ रुपये की ऑपरेशनल आय दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही के 98.25 लाख रुपये के मुकाबले करीब 74 फीसदी अधिक है। वहीं, कंपनी की कुल आय 2.19 करोड़ रुपये रही। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 14.21 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 2.92 लाख रुपये का घाटा हुआ था। इस तरह कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है। हालांकि, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन अभी भी दबाव में है