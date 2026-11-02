4657% चढ़ गया यह शेयर, पिछले साल ₹2 का था भाव, आज लगा 5% अपर सर्किट
मुख्य बातें
- शेयर बाजार में भले ही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल सुस्त रही हो और निवेशकों को लगातार बिकवाली का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस दौरान कुछ शेयरों ने ऐसी छलांग लगाई कि हर कोई हैरान रह गया
- पिछले साल की दिवाली से लेकर इस दिवाली तक कई शेयरों ने निवेशकों की दौलत कई गुना बढ़ा दी
Mrugesh Trading Stock Performance: शेयर बाजार में भले ही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल सुस्त रही हो और निवेशकों को लगातार बिकवाली का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस दौरान कुछ शेयरों ने ऐसी छलांग लगाई कि हर कोई हैरान रह गया। पिछले साल की दिवाली से लेकर इस दिवाली तक कई शेयरों ने निवेशकों की दौलत कई गुना बढ़ा दी। इनमें से एक शेयर- मृगेश ट्रेडिंग (Mrugesh Trading) का है। मृगेश ट्रेडिंग के शेयरों ने सालभर में अपने निवेशकों को 4,657 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया है। आज 2 नवंबर को इस शेयर की कीमत 82.98 यानी करीब 83 रुपये है और यह शेयर 5 पर्सेंट तक चढ़ा है। इसमें आज अपर सर्किट लगा है। बता दें कि पिछले साल आज ही दिन इस शेयर की कीमत 2 रुपये थी।
कंपनी के शेयरों के हाल
मृगेश ट्रेडिंग के शेयर आज सोमवार को 82 रुपये पर खुला था। इससे पहले इसका पिछला बंद प्राइस 79.03 रुपये था। आज यह शेयर कारोबार के दौरान 5 पर्सेंट चढ़ गया। इसमें अपर सर्किट लगा और यह 82.98 रुपये दिन के हाई पर पहुंच गया। इसका 52 वीक का हाई प्राइस 115.30 रुपये और 52 वीक का लो प्राइस 2 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5,965.27 करोड़ रुपये है। बता दें कि पिछले पांच कारोबारी दिन में यह शेयर लगभग 18 पर्सेंट तक चढ़ा है। पिछले छह महीने में इसमें 220 पर्सेंट तक की तेजी और इस साल अब तक यह शेयर 1348.17% चढ़ा है। 1 जनवरी 2026 को इस शेयर की कीमत 5़73 रुपये थी।
क्या करती है कंपनी
मृगेश ट्रेडिंग लिमिटेड भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है, जिसका मुख्य कारोबार कमोडिटी ट्रेडिंग, एग्री प्रोडक्ट्स की खरीद-बिक्री और निवेश से जुड़ा रहा है। कंपनी शेयर और सिक्योरिटीज में भी निवेश करती है। इसके अलावा, कंपनी ने सोना-चांदी, ज्वेलरी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में कारोबार के विस्तार की योजनाएं भी पेश की हैं।
कंपनी के वित्तीय नतीजे
मृगेश ट्रेडिंग लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में 1.71 करोड़ रुपये की ऑपरेशनल आय दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही के 98.25 लाख रुपये के मुकाबले करीब 74 फीसदी अधिक है। वहीं, कंपनी की कुल आय 2.19 करोड़ रुपये रही। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 14.21 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 2.92 लाख रुपये का घाटा हुआ था। इस तरह कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है। हालांकि, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन अभी भी दबाव में है
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें