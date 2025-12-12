₹1312 का शेयर एक ही दिन में ₹261 पर आया, आखिर अचानक क्यों गिरा यह स्टॉक
Stock Split News: शेयर बाजार में कल यानी गुरुवार को Mrs. Bectors Food Specialities Ltd के शेयर 1312 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। लेकिन आज कंपनी के शेयर 261.05 रुपये के स्तर पर बीएसई में ओपन हुआ है। इसके पीछे की वजह स्टॉक स्प्लिट है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव कम नहीं हुआ है। बल्कि यह शेयरों के बंटवारे के बाद एडजस्टेड प्राइस है।
5 टुकड़ों में बंट गया है शेयर
कंपनी ने शेयरों बाजारों को दी जानकारी में कहा था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गई है। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों में आज इतनी गिरावट है। बता दें, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए आज 12 दिसंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
शेयरों में गिरावट
स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी का एडजस्टेड प्राइस 262.10 रुपये हो गया। इसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 264.75 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद स्टॉक 258.80 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?
बीते एक महीने के दौरान Mrs. Bectors Food Specialities Ltd के शेयरों की कीमतों में 1 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 20.56 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में स्टॉक का भाव 28.99 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 377.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 240.21 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8000 करोड़ रुपये का है।
दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 200 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)