1.65 लाख रुपये तक जा सकता है यह शेयर, ग्लोबल ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह

मुख्य बातें

MRF Share Target: टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की अलग-अलग राय सामने आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने कंपनी के शेयर पर अपना भरोसा बनाए रखा है और इसे खरीदने की सलाह दी है। वहीं, घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर बिकवाली की सलाह दी है। सिटी ने एमआरएफ के शेयर पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखते हुए 1,65,238 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। बुधवार के 1,27,125 रुपये के बंद भाव के हिसाब से इसमें करीब 30% की तेजी की संभावना जताई गई है।

दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 28% गिरा एमआरएफ ने हाल ही में सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस दौरान कंपनी की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से मुनाफे पर दबाव देखने को मिला। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 18% बढ़कर 8,520 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, कच्चे माल की कीमतें उम्मीद से ज्यादा बढ़ने के कारण कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन 4.30 प्रतिशत अंक गिरकर 10.7% रह गया। इसका असर कंपनी के मुनाफे पर भी पड़ा। सितंबर तिमाही में एमआरएफ का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 28% गिरकर 370 करोड़ रुपये रह गया।

कीमतें नहीं बढ़ाती तो और ज्यादा दबाव पड़ता: सिटी सिटी का कहना है कि अगर एमआरएफ ने टायरों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की होती, तो कंपनी के मुनाफे पर और ज्यादा असर पड़ सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में रिप्लेसमेंट सेगमेंट में टायरों की कीमतें 13 से 15% तक बढ़ाई थीं। इससे बढ़ती लागत के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली। इसके अलावा कंपनी ने खर्च कम करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इससे कच्चे माल की महंगाई का असर कुछ कम हुआ है।

वित्त वर्ष 2027-28 से मुनाफे में सुधार की उम्मीद सिटी का मानना है कि वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही में भी कंपनी की लागत ऊंची बनी रह सकती है। ऐसे में मुनाफे के मार्जिन में तुरंत सुधार की उम्मीद कम है। हालांकि, ब्रोकरेज को वित्त वर्ष 2027-28 से कंपनी की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। इसके पीछे कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट, आने वाले समय में कमोडिटी की कीमतों में नरमी और टायर कंपनियों की ओर से बढ़ाए गए दामों का पूरा फायदा मिलना बड़ी वजह हो सकती है। सिटी के मुताबिक, कच्चे माल की कीमतें कम होने, टायरों के दाम बढ़ने और खर्चों पर कंट्रोल रखने से आने वाले समय में कंपनी की कमाई और मुनाफे में सुधार हो सकता है।

मोतीलाल ओसवाल का 1.05 लाख रुपये का टारगेट दूसरी तरफ, घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का नजरिया एमआरएफ के शेयर पर अलग है। ब्रोकरेज को वित्त वर्ष 2027-28 से कंपनी के मार्जिन में सुधार की उम्मीद तो है, लेकिन उसने कंपनी की कमाई के अनुमान में कटौती की है। मोतीलाल ओसवाल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एमआरएफ की कमाई का अनुमान 17% घटा दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि वित्त वर्ष 2025-26 से 2027-28 के बीच कंपनी की कमाई में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (आरओसीई) वित्त वर्ष 2025 में करीब 10% के निचले स्तर से सुधरकर 11.8% हो गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 में इसके घटकर 7% पर आने का अनुमान है। इसी आधार पर मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर अपनी 'सेल' रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने 1,05,400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह सिटी के 1,65,238 रुपये के टारगेट से काफी कम है।

कंपनी के सामने क्या चुनौतियां? एमआरएफ का मैनेजमेंट भी आने वाले समय मेंबाजार की मांग को लेकर थोड़ा सतर्क है। कंपनी को डर है कि अगर इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रहता है, तो टायरों की मांग पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटें भी कंपनी के लिए चिंता का विषय हैं।