सीधे ₹4000 चढ़ गया यह शेयर, एक ही दिन में कर दिया कमाल, सरकार इस ऐलान का असर
MRF share: भारतीय टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ (MRF) के शेयर में आज सोमवार को गजब की तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 4,115 रुपये यानी 2.7 पर्सेंट चढ़कर 154055 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे जीएसटी से जुड़ी खबर है।
शेयरों में तेजी की वजह
बता दें कि भारत सरकार ने टायरों पर जीएसटी (GST) दरों में कटौती करने का फैसला किया है, जो कि आज 22 सितंबर से लागू हैं। इसका मतलब है कि अब ग्राहक टायर पहले से कम कीमत में खरीद सकेंगे। कम कीमतों से उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। वाहन मालिकों के लिए वाहन में रखरखाव का खर्च घटेगा, जबकि अधिक ग्राहक नए टायर खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा, बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और अन्य टायर निर्माता भी कीमतें घटाने या ऑफर देने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरह GST कटौती से न केवल ग्राहकों को फायदा होगा, बल्कि भारतीय टायर बाजार में गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
जून तिमाही के नतीजे
एमआरएफ का जून तिमाही में शुद्ध लाभ लगभग 14% घटकर ₹484 करोड़ रहा। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी ने ₹563 करोड़ का मुनाफा कमाया था। कंपनी पर इस गिरावट का मुख्य कारण रबर की बढ़ी हुई लागत रहा। कंपनी की संचालन से आय 6.8% बढ़कर ₹756 करोड़ रही। वहीं, कंपनी का कुल खर्च 9.8% बढ़ा, जिसमें से आधे से अधिक हिस्से में सामग्री की खपत का योगदान रहा। इसमें 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसने मुनाफे पर दबाव डाला।