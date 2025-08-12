एक झटके में ₹4000 टूट गया भाव, शेयर बेचने की होड़, कंपनी का कम हो गया है प्रॉफिट

जून तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में कम हुआ है तथा मार्जिन भी कम हुआ है। तिमाही के लिए प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 14% घटकर ₹563 करोड़ से ₹484 करोड़ रह गया। अन्य आय में वृद्धि के बावजूद शुद्ध लाभ में गिरावट देखी गई।

MRF Q1 Results: टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ लिमिटेड के शेयर लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान 2 पर्सेंट से अधिक करीबन 4,018.7 रुपये टूटकर 138006 रुपये पर आ गए थे। इसका पिछला बंद प्राइस 142024.70 रुपये था। हालांकि, कंपनी के शेयर आज के निचले स्तर से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि जून तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में कम हुआ है तथा मार्जिन भी कम हुआ है। तिमाही के लिए प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 14% घटकर ₹563 करोड़ से ₹484 करोड़ रह गया। अन्य आय में वृद्धि के बावजूद शुद्ध लाभ में गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष के ₹83 करोड़ से बढ़कर ₹125 करोड़ हो गई। तिमाही का राजस्व साल-दर-साल आधार पर 7% बढ़कर ₹7,560 करोड़ हो गया, जो पहले ₹7,078 करोड़ था।

क्या है डिटेल तिमाही के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 9% घटकर ₹1,034 करोड़ रह गई, जबकि मार्जिन पिछले वर्ष के 16.1% से 200 आधार अंकों से अधिक घटकर 13.7% हो गया। जून तिमाही को आमतौर पर भारत के टायर उद्योग के लिए एक कमजोर तिमाही माना जाता है। इस तिमाही के दौरान एमआरएफ का सकल मार्जिन पिछले साल के 37.3% से 300 आधार अंक घटकर 34.3% रह गया। यह तब हुआ जब कच्चे माल की लागत पिछले साल की तुलना में 6% बढ़कर ₹4,597 करोड़ हो गई।