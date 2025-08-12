MRF share down huge today 4000 rupees in a single day after june quarter result एक झटके में ₹4000 टूट गया भाव, शेयर बेचने की होड़, कंपनी का कम हो गया है प्रॉफिट, Business Hindi News - Hindustan
जून तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में कम हुआ है तथा मार्जिन भी कम हुआ है। तिमाही के लिए प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 14% घटकर ₹563 करोड़ से ₹484 करोड़ रह गया। अन्य आय में वृद्धि के बावजूद शुद्ध लाभ में गिरावट देखी गई। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 02:24 PM
MRF Q1 Results: टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ लिमिटेड के शेयर लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान 2 पर्सेंट से अधिक करीबन 4,018.7 रुपये टूटकर 138006 रुपये पर आ गए थे। इसका पिछला बंद प्राइस 142024.70 रुपये था। हालांकि, कंपनी के शेयर आज के निचले स्तर से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि जून तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में कम हुआ है तथा मार्जिन भी कम हुआ है। तिमाही के लिए प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 14% घटकर ₹563 करोड़ से ₹484 करोड़ रह गया। अन्य आय में वृद्धि के बावजूद शुद्ध लाभ में गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष के ₹83 करोड़ से बढ़कर ₹125 करोड़ हो गई। तिमाही का राजस्व साल-दर-साल आधार पर 7% बढ़कर ₹7,560 करोड़ हो गया, जो पहले ₹7,078 करोड़ था।

क्या है डिटेल

तिमाही के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 9% घटकर ₹1,034 करोड़ रह गई, जबकि मार्जिन पिछले वर्ष के 16.1% से 200 आधार अंकों से अधिक घटकर 13.7% हो गया। जून तिमाही को आमतौर पर भारत के टायर उद्योग के लिए एक कमजोर तिमाही माना जाता है। इस तिमाही के दौरान एमआरएफ का सकल मार्जिन पिछले साल के 37.3% से 300 आधार अंक घटकर 34.3% रह गया। यह तब हुआ जब कच्चे माल की लागत पिछले साल की तुलना में 6% बढ़कर ₹4,597 करोड़ हो गई।

शेयरों के हाल

एमआरएफ ने इस बार अपने शेयरधारकों के लिए कोई डिविडेंड घोषित नहीं किया है। एमआरएफ के शेयर दिन के निचले स्तर से उबर रहे हैं और वर्तमान में 0.7% की गिरावट के साथ ₹1,41,550 पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले एक महीने में शेयर में 5% की गिरावट आई है, लेकिन 2025 तक इसमें 10% की बढ़त बनी हुई है।

