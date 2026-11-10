28% गिरा कंपनी का मुनाफा, बावजूद डिविडेंड देने का ऐलान, देश का है सबसे महंगा शेयर
मुख्य बातें
- कंपनी के शेयर बीते सोमवार को 125070.85 रुपये पर बंद हुए हैं
- इसमें 1.29 पर्सेंट तक की गिरावट थी
- आज मंगलवार को दिवाली-बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद है
- पिछले एक महीने में शेयर में 2.38 फीसदी, तीन महीने में 6.79 फीसदी और इस साल की शुरुआत से अब तक 17.41 फीसदी की गिरावट आई है
MRF Share: देश के सबसे महंगे शेयरों में शामिल एमआरएफ (MRF) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले करीब 28 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, इस गिरावट के बीच कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने हर शेयर पर 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। बता दें कि कंपनी के शेयर बीते सोमवार को 125070.85 रुपये पर बंद हुए हैं। इसमें 1.29 पर्सेंट तक की गिरावट थी। आज मंगलवार को दिवाली-बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद है।
MRF के मुनाफे में आई गिरावट
MRF का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 27.8 फीसदी गिरकर 369 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 512 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। हालांकि, कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर तिमाही में MRF का रेवेन्यू 17.6 फीसदी बढ़कर 8,524 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी दौरान 7,250 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कमजोरी देखने को मिली। उसका एबिटा 16.3 फीसदी गिरकर 913 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल यह 1,090 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कंपनी का एबिटा मार्जिन भी घटकर 10.7 फीसदी रह गया, जो पिछले साल की सितंबर तिमाही में 15 फीसदी था।
निवेशकों को मिलेगा 3 रुपये का डिविडेंड
मुनाफे में गिरावट के बीच MRF ने शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर इक्विटी शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड मंजूर किया है। कंपनी ने 17 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी इस तारीख तक कंपनी के रिकॉर्ड में जिन निवेशकों के नाम शेयरधारक के तौर पर दर्ज होंगे, वे डिविडेंड पाने के एलिजिबल होंगे। कंपनी के मुताबिक, डिविडेंड का भुगतान 1 दिसंबर 2026 या उसके बाद किया जाएगा।
MRF के शेयर परफॉर्मेंस
MRF के शेयर परफॉर्मेंस पर नजर डालें पिछले एक महीने में इसमें 2.38 फीसदी, तीन महीने में 6.79 फीसदी और इस साल की शुरुआत से अब तक 17.41 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक महीने में बीएसई सेंसेक्स 11.91 फीसदी चढ़ा है, जबकि बीएसई ऑटो इंडेक्स में 11.29 फीसदी की तेजी आई है। पिछले एक साल में MRF के शेयरों में 21.28 फीसदी की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स 2.54 फीसदी नीचे रहा। वहीं, बीएसई ऑटो इंडेक्स में 2.67 फीसदी और बीएसई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्स में 1.41 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। हालांकि, पांच साल में MRF ने निवेशकों को 59.29 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी अवधि में सेंसेक्स 34.21 फीसदी चढ़ा है। लेकिन बीएसई ऑटो इंडेक्स ने 132.97 फीसदी की बढ़त के साथ MRF से बेहतर परफॉर्म किया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें