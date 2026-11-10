28% गिरा कंपनी का मुनाफा, बावजूद डिविडेंड देने का ऐलान, देश का है सबसे महंगा शेयर

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MRF Share: देश के सबसे महंगे शेयरों में शामिल एमआरएफ (MRF) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले करीब 28 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, इस गिरावट के बीच कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने हर शेयर पर 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। बता दें कि कंपनी के शेयर बीते सोमवार को 125070.85 रुपये पर बंद हुए हैं। इसमें 1.29 पर्सेंट तक की गिरावट थी। आज मंगलवार को दिवाली-बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद है।

MRF के मुनाफे में आई गिरावट MRF का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 27.8 फीसदी गिरकर 369 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 512 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। हालांकि, कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर तिमाही में MRF का रेवेन्यू 17.6 फीसदी बढ़कर 8,524 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी दौरान 7,250 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कमजोरी देखने को मिली। उसका एबिटा 16.3 फीसदी गिरकर 913 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल यह 1,090 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कंपनी का एबिटा मार्जिन भी घटकर 10.7 फीसदी रह गया, जो पिछले साल की सितंबर तिमाही में 15 फीसदी था।

निवेशकों को मिलेगा 3 रुपये का डिविडेंड मुनाफे में गिरावट के बीच MRF ने शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर इक्विटी शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड मंजूर किया है। कंपनी ने 17 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी इस तारीख तक कंपनी के रिकॉर्ड में जिन निवेशकों के नाम शेयरधारक के तौर पर दर्ज होंगे, वे डिविडेंड पाने के एलिजिबल होंगे। कंपनी के मुताबिक, डिविडेंड का भुगतान 1 दिसंबर 2026 या उसके बाद किया जाएगा।

MRF के शेयर परफॉर्मेंस MRF के शेयर परफॉर्मेंस पर नजर डालें पिछले एक महीने में इसमें 2.38 फीसदी, तीन महीने में 6.79 फीसदी और इस साल की शुरुआत से अब तक 17.41 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक महीने में बीएसई सेंसेक्स 11.91 फीसदी चढ़ा है, जबकि बीएसई ऑटो इंडेक्स में 11.29 फीसदी की तेजी आई है। पिछले एक साल में MRF के शेयरों में 21.28 फीसदी की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स 2.54 फीसदी नीचे रहा। वहीं, बीएसई ऑटो इंडेक्स में 2.67 फीसदी और बीएसई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्स में 1.41 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। हालांकि, पांच साल में MRF ने निवेशकों को 59.29 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी अवधि में सेंसेक्स 34.21 फीसदी चढ़ा है। लेकिन बीएसई ऑटो इंडेक्स ने 132.97 फीसदी की बढ़त के साथ MRF से बेहतर परफॉर्म किया है।