65वीं बार डिविडेंड दे रही है चर्चित कंपनी, मिलेंगे 1 शेयर 229 रुपये
Dividend Stock: एमआरएफ लिमिटेड (MRF limited) ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 229 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी 65वीं बार डिविडेंड देने जा रही है।
Dividend Stock: टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ लिमिटेड ने फिर से डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को इसकी जानकारी दे दी है। स्टॉक मार्केट में यह कंपनी 65वीं बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। बता दें, इस बार एमआरएफ लिमिटेड ने एक शेयर पर 229 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
हर शेयर पर 229 रुपये का फायदा (MRF Dividend History)
कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 229 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 229 रुपये का लाभ होगा। बता दें, इससे पहले बीते वित्त वर्ष में दो बार और डिविडेंड दिया था। दोनों बार एमआरएफ लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 3-3 रुपये का डिविडेंड बांटा गया था। यानी पूरे वित्त वर्ष में कंपनी ने एक शेयर पर 235 रुपये का डिविडेंड दिया था।
एनआरएफ लिमिटेड ने पहली बार 2000 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (MRF Share Performance)
शुक्रवार को एमआरएफ लिमिटेड के शेयर बीएसई में 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 130559 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10.88 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 17 प्रतिशत गिरा है। बता दें, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5.90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
दो साल में एमआरएफ लिमिटेड के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 33 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल में यह टायर बनाने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 68 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 10 साल में इस स्टॉक का भाव 286 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 206 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में अधिक है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।