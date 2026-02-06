Hindustan Hindi News
1 ही दिन में ₹15000 चढ़ गया यह शेयर, कंपनी को हुआ डबल प्रॉफिट, डिविडेंड देने का भी ऐलान

MRF Share: दिसंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिसका असर सीधे शेयर बाजार में देखने को मिला। मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और बढ़ती कमाई ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है।

Feb 06, 2026 02:57 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
MRF Ltd Share: टायर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी एमआरएफ लिमिटेड (MRF Limited) के शेयर में आज शुक्रवार को बंपर तेजी देखी जा रही है। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 10 पर्सेंट तक यानी करीबन 15,000 रुपये तक चढ़ गए और 149000 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के शानदार नतीजे और डिविडेंड की घोषणा है। बता दें कि दिसंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिसका असर सीधे शेयर बाजार में देखने को मिला। मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और बढ़ती कमाई ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है।

68% बढ़ा एबिटा

अगर कंपनी की कमाई की बात करें तो दिसंबर तिमाही में एबिटा में साल-दर-साल 68% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल इसी तिमाही में एबिटा ₹834 करोड़ था, जो अब बढ़कर ₹1,399 करोड़ पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब 450 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 17.4% हो गया, जो पिछले साल 11.9% था। वहीं, कंपनी की कुल आमदनी ₹8,050.4 करोड़ रही, जो कि पिछले साल के ₹7,000 करोड़ के मुकाबले 15% ज्यादा है।

लगभग दोगुना हुआ कंपनी का प्रॉफिट

मुनाफे के मोर्चे पर भी MRF ने जबरदस्त छलांग लगाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर ₹691.8 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹316 करोड़ था। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी उस समय हुई है, जब कंपनी को नए लेबर कोड्स के चलते ₹77.2 करोड़ का एकमुश्त खर्च भी झेलना पड़ा। इसके बावजूद मुनाफे में इतनी मजबूत ग्रोथ कंपनी की मजबूत कारोबारी स्थिति को दिखाती है।

डिविडेंड देने का ऐलान

नतीजों के साथ-साथ कंपनी ने निवेशकों को खुश करने वाला ऐलान भी किया है। MRF के बोर्ड ने ₹3 प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी (शुक्रवार) तय की गई है। बता दें कि बीते 12 महीनों में शेयर करीब 26% चढ़ चुका है, जिससे साफ है कि बाजार को कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है।

