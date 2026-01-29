Hindustan Hindi News
1 ही दिन में ₹4460 लुढ़क गया यह शेयर, अब डिविडेंड देने की तैयारी, 6 फरवरी है अहम दिन

संक्षेप:

कंपनी ने 27 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसके बोर्ड मेंबर की अहम बैठक 6 फरवरी 2026 को होने वाली है। इस बैठक में कंपनी दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही (Q3) और 9 महीनों के वित्तीय नतीजों को मंजूरी देगी।

Jan 29, 2026 01:57 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
MRF Ltd Share: टायर बनाने वाली दिग्गज कंपनी एमआरएफ लिमिटेड (MRF Ltd) के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज 4,460 रुपये, करीबन 4 पर्सेंट तक टूट गए और 130525 रुपये के लो पर आ गए थे। बता दें कि कंपनी ने अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने 27 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसके बोर्ड मेंबर की अहम बैठक 6 फरवरी 2026 को होने वाली है। इस बैठक में कंपनी दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही (Q3) और 9 महीनों के वित्तीय नतीजों को मंजूरी देगी। इसके साथ ही बोर्ड दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी फैसला ले सकता है।

6 फरवरी है अहम दिन

कंपनी के मुताबिक, 6 फरवरी को होने वाली बोर्ड मीटिंग में स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों तरह के अनऑडिटेड रिजल्ट पेश किए जाएंगे। निवेशकों की नजर खास तौर पर कंपनी की कमाई और मार्जिन पर रहेगी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में मांग धीरे-धीरे सुधर रही है। इसी बैठक में डिविडेंड को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा, हालांकि कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि डिविडेंड की राशि कितनी होगी। आमतौर पर ऐसी जानकारी बोर्ड मीटिंग के बाद ही सामने आती है।

13 फरवरी 2026 होगी रिकॉर्ड डेट

MRF ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित होता है, तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 (शुक्रवार) होगी। यानी जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक MRF के शेयर होंगे, वही डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। रिकॉर्ड डेट डिविडेंड के लिहाज से काफी अहम होती है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि पैसा किसे मिलेगा।

क्या है डिविडेंड का इतिहास

डिविडेंड के इतिहास की बात करें तो एमआरएफ का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है। कंपनी ने जुलाई 2025 में ₹229 प्रति शेयर का बड़ा फाइनल डिविडेंड दिया था। इसके अलावा फरवरी 2025 और नवंबर 2025 में ₹3-₹3 के अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किए गए थे। शेयर प्राइस की बात करें तो बुधवार को एमआरएफ का शेयर 0.6% गिरकर ₹1,34,985.40 पर बंद हुआ। स्टॉक का RSI करीब 23 पर है, जो यह संकेत देता है कि शेयर फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में है। ऐसे में आने वाले नतीजे और डिविडेंड का ऐलान शेयर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

